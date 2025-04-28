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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Лучше три игры по 1:0, чем одна 3:0»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 15:05 | Обновлено 28 апреля 2025, 15:06
187
1

Юрий МАКСИМОВ: «Лучше три игры по 1:0, чем одна 3:0»

«Ворскла» победила ровенский «Верес»

28 апреля 2025, 15:05 | Обновлено 28 апреля 2025, 15:06
187
1
Юрий МАКСИМОВ: «Лучше три игры по 1:0, чем одна 3:0»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над «Вересом» (3:0) в матче 26-го тура УПЛ.

– У нас такое положение, что мы боремся за выживание. Каждая ошибка для нас – на вес золота. Эта победа для нас – маленькое счастье, поэтому поблагодарил ребят, что поверили в себя. Дальше четыре важные игры, и нужно играть, чтобы остаться в Премьер-лиге.

Мы разбирали «Верес». Знали, что умеют играть и забивать голы. Где-то они были индивидуально лучше, но наша игра на контратаках дала результат.

– В этом матче результативность вернулась за предыдущие игры?

– Ну, здесь хотелось бы, чтобы три игры было по 1:0, а здесь 3:0… Отлично. Сейчас будем думать о следующей игре.

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Александр Сильченко Источник: ФК Ворскла
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Дуже потрібна та вчасна перемога Ворскли.
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