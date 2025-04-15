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Другие новости
15 апреля 2025, 07:45 | Обновлено 15 апреля 2025, 07:46
227
0

Борнмут победил с Забарным, рекорд Паламарчука, новый клуб для Степанова

Главные новости за 14 апреля на Sport.ua

15 апреля 2025, 07:45 | Обновлено 15 апреля 2025, 07:46
227
0
Борнмут победил с Забарным, рекорд Паламарчука, новый клуб для Степанова
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 апреля.

1А. Вратарь-рекордсмен, защитник-бомбардир. Карпаты обыграли Ингулец
Команда Лупашко откровенно намекает, что готова бороться за еврокубки

1В. Рекорд установлен. Голкипер Ингульца отразил шестой пенальти подряд
Алексей Паламарчук демонстрирует бешеную реакцию

1С. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Карпаты поднялись в топ-5, а Ингулец остается аутсайдером турнира

2. Борнмут наконец-то выиграл в АПЛ. Ираола удивил Забарного
«Вишни» обыграли «Фулхэм»

3А. Дубль Мактоминея, феерия Лукаку. Наполи уничтожил Эмполи в Серии А
Подопечные Антонио Конте продолжают преследовать «Интер»

3В. Дубль Альвареса с точки. Голевая феерия: Атлетико и Вальядолид устроили шоу
Зрители матча 31-го тура чемпионата Испании увидели 6 забитых мячей

4А. Решение принято. Байер согласовал аренду Степанова в клуб Второй Бундеслиги
Артем сможет провести полноценный сезон на взрослом уровне

4В. Украинский Холанд будет играть у легенды мирового футбола. Тот подтвердил
Артем Степанов продолжит карьеру в Нюрнберге на правах аренды из Байера

5А. 5 шайб, камбэк и овертайм. Украина сыграла с Польшей
Украинские хоккеисты проиграли полякам в овертайме

5В. 7 шайб и овертайм. Женская сборная Украины стартовала на чемпионате мира
Украинки проиграли Новой Зеландии

6А. Прервала лузстрик. Калинина повесила бублик японке в Руане и ждет Свитолину
Ангелина выиграла у Нао Хибино на старте соревнований WTA 250 во Франции

6В. Ястремская и Остапенко вышли в четвертьфинал парного разряда в Штутгарте
Даяна и Алена в 1-м раунде в двух сетах переиграли тандем Шунк / Зайдель

7. Завершен регулярный сезон НБА. Стали известны пары плей-офф
Команды закончили регулярный чемпионат

8А. Украинка Ивженко взяла бронзу на чемпионате Европы 2025 по тяжелой атлетике
На соревнованиях в Кишиневе Ольга также взяла малое золото в рывке

8В. Шпажистка Алина Дмитрук завоевала серебро на кадетском ЧМ по фехтованию
В финале соревнований в Китае украинка уступила сопернице из Венгрии

8С. Середа взял бронзу на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Канаде
Украинский спортсмен пропустил вперед только двух китайцев

9. Коварный зеленый шар. Юлиан Бойко выбыл из квалификации ЧМ-2025 по снукеру
Украинец в 3-м раунде отбора уступил Джо О'Коннору со счетом 4:10

10. Динамо отрывается, Шахтер громит, Черноморец чудит, Ингулец поражает
Самые интересные события 24-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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