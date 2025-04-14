Динамо отрывается, Шахтер громит, Черноморец чудит, Ингулец поражает

«Шахтер» не заметил соперника: разгром ЛНЗ 4:1. В матче тура «Динамо» на выезде справилось с «Кривбассом». А вот «Александрия» оступилась: ничья с «Рухом». Оступилась и «Заря», проиграв «Вересу». Продолжается падение в турнирной таблице «Ворсклы». В этот раз полтавчане проиграли «Полесью». В битве за шесть очков «Оболонь» одолела «Черноморец».

Форма тура

ФК Шахтер

Матч против ЛНЗ футболисты «Шахтера» провели в своем третьем комплекте формы – сине-желтом. Это впервые для «горняков» в истории УПЛ. Впервые и третий комплект, и сине-желтый цвет.

Дебют тура

ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

В игре 24-го тура за «Шахтер» наконец-то дебютировал голкипер Кирилл Фесюн, купленный летом у «Колоса» за 2,7 миллиона евро. Премьера для 22-летнего вратаря получилась удачной: его команда разгромно победила ЛНЗ. Правда, отстоять на ноль Кириллу не удалось: он пропустил один мяч. К слову, Фесюн дебютировал в воротах «горняков» только потому, что основной голкипер донецкой команды Дмитрий Ризнык вылетел из-за травмы на две недели.

Разгром тура

Тот случай, когда соперник не заметил своего оппонента. «Шахтер» без видимых и невидимых проблем расправился с ЛНЗ. Уже к двадцатой минуте матча счет был 3:0 в пользу подопечных Марино Пушича. Фактически, игру сделал Марлон: на его счету два мяча и результативная передача сопернику, который срезал мяч в свои ворота. Под занавес второй половины поединка команды обменялись голами.

Матч тура

В Кривом Роге встретились местный «Кривбасс», борющийся за еврокубки, и мчащееся к чемпионству «Динамо». Матч получился упертым и интересным. И еще на шаг приблизил киевлян в национальному «золоту». За десять минут до конца первого тайма Ярмоленко после передачи Дубинчака забил первый мяч в игре. Хозяева имели шансы, чтобы как минимум восстановить равновесие, но шансами не воспользовались. А вот гости, в свою очередь, сумели забить второй мяч. Уже в меньшинстве. Гол на счету Ваната.

Андрей Николаевич тура

Забив в ворота «Кривбасса», полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко довел счет своим забитым мячам в чемпионатах страны до 112-ти. На 70-й минуте встречи ветеран был заменен на Биловара. Диктор на стадионе «Горняк» по этому поводу был красноречив: «с поля уходит Андрей Николаевич Ярмоленко».

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Удаление тура

Если бы не ВАР, то, вполне возможно, защитник «Динамо» Попов доиграл бы матч против «Кривбасса». Но на 67-й минуте матча в ход игры вмешался «телевизор», и арбитр встречи Николай Балакин наградил динамовского центрбека прямой красной карточкой. За фол последней надежды.

Осечка тура

«Александрия» в этот раз не победила. «Рух» в который раз доказал, что является неудобным соперником для «горожан». Несмотря на то, что львовяне пропустили гол «в раздевалку», они сумели оклематься во второй половине встречи, и использовали один из немногих своих шансов. И теперь, за шесть туров до конца чемпионата, отрыв первого «Динамо» от второй «Александрии» уже шесть очков. Можно потихоньку начинать поздравлять «бело-синих»?

Автогол тура

Иногда такое случается. Хотя вряд ли. То, что случилось в игре между «Оболонью» и «Черноморцем», вряд ли когда-нибудь повторится. Речь о странных действиях голкипера «моряков» Аниагбосо. На 30-й минуте поединка нигерийский страж ворот отметился автоголом. Очень странным. После того, как Когут вынес мяч с линии ворот, Аниагбосо затем отправил мяч обратно. В сетку ворот. И затем чуть не свихнулся от досады.

Цифра тура

«Ворскла» проиграла третий матч подряд. В этот раз подопечные Юрия Максимова уступили «Полесью». И снова, как в игре предыдущего тура, в составе полтавчан не обошлось без удаления. В этот раз был вынужден досрочно покинуть поле Салабай. После этой неудачи полтавчане опустились ближе к дну таблицы: они уже находятся в зоне переходных матчей. А «Полесье», забив по голу в каждом из таймов, продолжает бороться за четвертое место.

Откровение тура

Главный тренер «Левого берега» Виталий Первак после поражения его подопечных от «Колоса» не стал ходить вокруг да около: «Причина такого результата – прежде всего, в самой игре. На футбольном поле наша команда проиграла все, что можно проиграть. Все до одного футболисты проиграли свои индивидуальные дуэли. И в целом наши игровые звенья сыграли не надлежащим образом».

Заготовка тура

«Верес» повел в игре против «Зари» уже в дебюте встречи. На третьей минуте поединка после подачи Кльоца от углового флажка Харатин сильным ударом слета открыл счет. По словам автора мяча, его гол – это домашняя заготовка. Накануне игры он на тренировочном занятии два таких мяча «положил».

Рекорд тура

Вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук вписал свое имя в историю УПЛ жирными буквами. В игре против «Карпат» 33-летний страж ворот «казаков» в дебюте поединка парировал удар с пенальти (от Бруниньо). И это уже шестой подряд (!) отбитый Паламарчуком одиннадцатиметровый удар в рамках чемпионатов страны. Этот показатель – абсолютный рекорд УПЛ. Интересно, что путь к этому рекорду Алексей начал тоже с матча против «Карпат». Однако геройства Паламарчука не хватило для позитивного исхода игры с львовянами: «Ингулец» уступил 1:2. В концовке встречи номинальные хозяева забили невероятный гол, который немного скрасил горечь поражения.

Символическая сборная тура: