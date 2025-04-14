Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 21:35 | Обновлено 14 апреля 2025, 21:45
1232
0

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей

Карпаты поднялись в топ-5, а Ингулец остается аутсайдером турнира

14 апреля 2025, 21:35 | Обновлено 14 апреля 2025, 21:45
1232
0
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
ФК Карпаты

С 11 по 14 апреля состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Интересно, что в 6 из 8 поединков победы одержали команды, которые играли в гостях.

Каждой команде осталось провести 6 матчей в сезоне, однако есть несколько пропущенных или прерванных игр.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заключительный поединок тура между командами Ингулец и Карпатами завершился поражением хозяев поля (1:2),

Карпаты поднялись в топ-5, а Ингулец остается аутсайдером турнира.

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (60), Александрия (54), Шахтер (50), Полесье (41), Карпаты (36), Кривбасс (35), Верес, Заря (по 32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (22), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур

  • 11.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк – 1:4
  • 12.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев – 0:2
  • 12.04. 15:30. Рух Львов – Александрия – 1:1
  • 12.04. 18:00. Оболонь Киев – Черноморец Одесса – 1:0
  • 13.04. 13:00. Ворскла Полтава – Полесье Житомир – 0:2
  • 13.04. 15:30. Левий Берег Киев – Колос Ковалевка – 0:2
  • 13.04. 18:00. Заря Луганск – Верес Ровно – 1:2
  • 14.04. 15:30. Ингулец Петрово – Карпаты Львов – 1:2

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 24 18 6 0 50 - 15 60
2 Александрия 24 16 6 2 36 - 17 54
3 Шахтер Донецк 23 15 5 3 55 - 17 50
4 Полесье 24 11 8 5 33 - 23 41
5 Карпаты Львов 24 10 6 8 30 - 25 36
6 Кривбасс 22 10 5 7 24 - 22 35
7 Верес 24 8 8 8 29 - 32 32
8 Заря 23 10 2 11 28 - 31 32
9 Рух Львов 24 7 9 8 24 - 21 30
10 ЛНЗ Черкассы 24 7 4 13 23 - 35 25
11 Колос Ковалевка 24 5 9 10 18 - 20 24
12 Оболонь 24 6 6 12 14 - 37 24
13 Левый берег 23 6 4 13 12 - 26 22
14 Ворскла 24 5 6 13 18 - 32 21
15 Черноморец 24 5 3 16 15 - 36 18
16 Ингулец 23 3 7 13 16 - 36 16
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
КОБИН – о рекорде Паламарчука: «Это опыт и мастерство»
КОБИН: «Нам уже сегодня нужно дать результат. Ребята делают все возможное»
Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо. Известна минимальная цена
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Футбол | 14 апреля 2025, 06:23 2
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером

Динамо в гостях переиграло Кривбасс и продолжает лидировать

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Бокс | 14 апреля 2025, 08:21 1
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»

Американец вспомнил бой с Артуро Гатти

Динамо отрывается, Шахтер громит, Черноморец чудит, Ингулец поражает
Футбол | 14.04.2025, 19:15
Динамо отрывается, Шахтер громит, Черноморец чудит, Ингулец поражает
Динамо отрывается, Шахтер громит, Черноморец чудит, Ингулец поражает
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Футбол | 14.04.2025, 22:05
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14.04.2025, 11:51
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 8
MMA
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
13.04.2025, 03:32
Авто/мото
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
13.04.2025, 00:55
Футбол
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 1
Футбол
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем