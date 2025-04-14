Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей

С 11 по 14 апреля состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Интересно, что в 6 из 8 поединков победы одержали команды, которые играли в гостях.

Каждой команде осталось провести 6 матчей в сезоне, однако есть несколько пропущенных или прерванных игр.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заключительный поединок тура между командами Ингулец и Карпатами завершился поражением хозяев поля (1:2),

Карпаты поднялись в топ-5, а Ингулец остается аутсайдером турнира.

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (60), Александрия (54), Шахтер (50), Полесье (41), Карпаты (36), Кривбасс (35), Верес, Заря (по 32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (22), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур

11.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк – 1:4

– 1:4 12.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев – 0:2

– 0:2 12.04. 15:30. Рух Львов – Александрия – 1:1

12.04. 18:00. Оболонь Киев – Черноморец Одесса – 1:0

– Черноморец Одесса – 1:0 13.04. 13:00. Ворскла Полтава – Полесье Житомир – 0:2

– 0:2 13.04. 15:30. Левий Берег Киев – Колос Ковалевка – 0:2

– 0:2 13.04. 18:00. Заря Луганск – Верес Ровно – 1:2

– 1:2 14.04. 15:30. Ингулец Петрово – Карпаты Львов – 1:2

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 24 18 6 0 50 - 15 60 2 Александрия 24 16 6 2 36 - 17 54 3 Шахтер Донецк 23 15 5 3 55 - 17 50 4 Полесье 24 11 8 5 33 - 23 41 5 Карпаты Львов 24 10 6 8 30 - 25 36 6 Кривбасс 22 10 5 7 24 - 22 35 7 Верес 24 8 8 8 29 - 32 32 8 Заря 23 10 2 11 28 - 31 32 9 Рух Львов 24 7 9 8 24 - 21 30 10 ЛНЗ Черкассы 24 7 4 13 23 - 35 25 11 Колос Ковалевка 24 5 9 10 18 - 20 24 12 Оболонь 24 6 6 12 14 - 37 24 13 Левый берег 23 6 4 13 12 - 26 22 14 Ворскла 24 5 6 13 18 - 32 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15 - 36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16 - 36 16 Полная таблица

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