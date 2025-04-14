Украинский Холанд будет играть у легенды мирового футбола. Тот подтвердил

Украинский форвард «Байера» Артем Степанов в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за «Нюрнберг».

Как сообщает Kicker, стороны уже согласовали условия соглашения. 17-летнему нападающему осталось только пройти медицинский осмотр. У Нюрнберга не будет права выкупить контракт украинца по окончании сезона.

Подписание Степанова уже подтвердил легендарный в прошлом форвард Мирослав Клозе, главный тренер клуба Второй Бундеслиги.

«Мы, конечно, говорили с ним, как и со многими другими игроками. Это действительно хороший нападающий – молодой, голодный. Это хорошее усиление», – сказал Клозе.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду Байера 2 матча, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.