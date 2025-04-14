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Германия
14 апреля 2025, 20:01 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:27
2166
3

Украинский Холанд будет играть у легенды мирового футбола. Тот подтвердил

Артем Степанов продолжит карьеру в Нюрнберге на правах аренды из Байера

14 апреля 2025, 20:01 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:27
2166
3
Украинский Холанд будет играть у легенды мирового футбола. Тот подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард «Байера» Артем Степанов в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за «Нюрнберг».

Как сообщает Kicker, стороны уже согласовали условия соглашения. 17-летнему нападающему осталось только пройти медицинский осмотр. У Нюрнберга не будет права выкупить контракт украинца по окончании сезона.

Подписание Степанова уже подтвердил легендарный в прошлом форвард Мирослав Клозе, главный тренер клуба Второй Бундеслиги.

«Мы, конечно, говорили с ним, как и со многими другими игроками. Это действительно хороший нападающий – молодой, голодный. Это хорошее усиление», – сказал Клозе.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду Байера 2 матча, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

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Байер трансферы Нюрнберг аренда игрока трансферы Бундеслиги Артем Степанов Вторая Бундеслига Мирослав Клозе Эрлинг Холанд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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vazazh
Ми вже стільки українських Мессі, Роналдо та івн. бачили, томук, ще один джебільнийц під назво. "холанед" мене не дивиє. Кореспондент має ж зароблятим на презервативи від свого виконання обовязків. Бо більше, я б йому не поатив
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0
apepa
Шаг назад в карьере??
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0
Mark4854590
Пограти у Другій Бундеслізі буде відмінним досвідом для Степанова. А те що Нюрнберг не матиме права викупу, показує, що Баєр вірить у футболіста
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0
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