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Наполи
14.04.2025 21:45 – FT 3 : 0
Эмполи
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Италия
14 апреля 2025, 23:43 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:54
68
0

Дубль Мактоминея, феерия Лукаку. Наполи уничтожил Эмполи в Серии А

Подопечные Антонио Конте продолжают преследовать «Интер»

14 апреля 2025, 23:43 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:54
68
0
Дубль Мактоминея, феерия Лукаку. Наполи уничтожил Эмполи в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

«Наполи» и разгромил «Эмполи» в результативном матче 32 тура итальянской Серии А, вплотную приблизившись к «Интеру» в чемпионской гонке чемпионата Италии

Подопечные Антонио Конте активно начали поединок, забив уже на старте встречи – на 18 минуте игры точный выстрел удался шотландскому легионеру Скотту Мактоминей, который огорчил голкипера гостей. Первый тайм завершился минимальной победой хозяев.

Во второй половине игры претендент на чемпионский титул продолжил доминировать на футбольном поле. На 56-й минуте игры Дэвида Васкеса точным ударом огорчил Ромелу Лукаку. А уже на 65 дубль оформил Мактоминей, а Лукаку отдал второй ассист на шотландца.

В нынешнем сезоне Наполи занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 68 турнирных баллов после 32 сыгранных матчей. Эмполи находится на 19 строчке с 24 баллами после 32 туров.

Серия А. 32-й тур. 13 апреля

Наполи – Эмполи – 3:0

Голы: Мактоминей, 18, 56, Лукаку, 56

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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