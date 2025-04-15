Наполи – Эмполи – 3:0. Борьба за титул продолжается. Видео голов и обзор

14 апреля в Серии А был сыгран заключительный матч 32-го тура, где встречались «Наполи» и «Эмполи».

Хозяева поля легко разобрались с соперником со счетом 3:0.

Подопечные Антонио Конте продолжают борьбу с «Интером» за титул. Сейчас команда занимает второе место с 68 очками. У «Интера» на три балла больше.

«Эмполи» находится на 19 строчке с 24 баллами после 32 туров.

Серия А. 32-й тур. 13 апреля

Наполи – Эмполи – 3:0

Голы: Мактоминей, 18, 65, Лукаку, 56

Гол на 18 минуте

Гол на 56 минуте

Гол на 65 минуте

Видео голов и обзор матча