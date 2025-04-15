Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Эмполи – 3:0. Борьба за титул продолжается. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Наполи
14.04.2025 21:45 – FT 3 : 0
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 апреля 2025, 01:37 |
7
0

Наполи – Эмполи – 3:0. Борьба за титул продолжается. Видео голов и обзор

Подопечные Антонио Конте не собираются отступать

15 апреля 2025, 01:37 |
7
0
Наполи – Эмполи – 3:0. Борьба за титул продолжается. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в Серии А был сыгран заключительный матч 32-го тура, где встречались «Наполи» и «Эмполи».

Хозяева поля легко разобрались с соперником со счетом 3:0.

Подопечные Антонио Конте продолжают борьбу с «Интером» за титул. Сейчас команда занимает второе место с 68 очками. У «Интера» на три балла больше.

«Эмполи» находится на 19 строчке с 24 баллами после 32 туров.

Серия А. 32-й тур. 13 апреля

Наполи – Эмполи – 3:0

Голы: Мактоминей, 18, 65, Лукаку, 56

Гол на 18 минуте

Гол на 56 минуте

Гол на 65 минуте

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
По теме:
Атлетико – Вальядолид – 4:2. Дубль Альвареса с пенальти. Видео голов
Дубль Альвареса с точки. Голевая феерия: Атлетико и Вальядолид устроили шоу
Дубль Мактоминея, феерия Лукаку. Наполи уничтожил Эмполи в Серии А
Серия A Наполи Эмполи чемпионат Италии по футболу Антонио Конте Ромелу Лукаку видео голов и обзор Скотт Мактоминей
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14 апреля 2025, 11:51 11
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги

Ирина Морозюк ответила на вопрос подписчика

Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Футбол | 14 апреля 2025, 06:03 4
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома

Римское дерби между орлами и волками завершилось со счетом 1:1

Динамо отрывается, Шахтер громит, Черноморец чудит, Ингулец поражает
Футбол | 14.04.2025, 19:15
Динамо отрывается, Шахтер громит, Черноморец чудит, Ингулец поражает
Динамо отрывается, Шахтер громит, Черноморец чудит, Ингулец поражает
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Футбол | 14.04.2025, 13:25
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Футбол | 14.04.2025, 23:37
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
14.04.2025, 12:18 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 13
Футбол
Действующая чемпионка турнира WTA 500 в Штутгарте отказалась защищать титул
Действующая чемпионка турнира WTA 500 в Штутгарте отказалась защищать титул
13.04.2025, 11:07 1
Теннис
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Анчелотти не единственный виновник краха Реала, но об этом в Мадриде молчат
Анчелотти не единственный виновник краха Реала, но об этом в Мадриде молчат
13.04.2025, 10:39 38
Футбол
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
13.04.2025, 19:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем