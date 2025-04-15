Наполи – Эмполи – 3:0. Борьба за титул продолжается. Видео голов и обзор
Подопечные Антонио Конте не собираются отступать
14 апреля в Серии А был сыгран заключительный матч 32-го тура, где встречались «Наполи» и «Эмполи».
Хозяева поля легко разобрались с соперником со счетом 3:0.
Подопечные Антонио Конте продолжают борьбу с «Интером» за титул. Сейчас команда занимает второе место с 68 очками. У «Интера» на три балла больше.
«Эмполи» находится на 19 строчке с 24 баллами после 32 туров.
Серия А. 32-й тур. 13 апреля
Наполи – Эмполи – 3:0
Голы: Мактоминей, 18, 65, Лукаку, 56
Гол на 18 минуте
Гол на 56 минуте
Гол на 65 минуте
Видео голов и обзор матча
События матча
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