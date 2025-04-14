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Чемпионат Италии
Наполи
14.04.2025 21:45 - : -
Эмполи
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Италия
14 апреля 2025, 04:59 |
30
0

Наполи – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 апреля в 21:45 по Киеву

14 апреля 2025, 04:59 |
30
0
Наполи – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором «Наполи» встретится с «Эмполи». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда в позапрошлом сезоне, довольно неожиданно, выиграла скудетто. Но примечательно, что Спаллетти, главный архитектор того сенсационного успеха, поспешил оставить свой тренерский пост. И не зря: в 2023/2024 чемпион стал главным разочарованием в итальянском футболе, рухнув в середину таблицы.

Клуб покидали лидеры - Осимхен и Зелиньски в 2024-м году, Хвича в январе. Но, с другой стороны, нет нагрузки в еврокубках, что разгрузило календарь. Еще и Лацио проиграли в кубке давно. Не удивительно, что в таких условиях Антонио Конте, появившись в Неаполе, традиционно для себя, гоняется за максимальными целями. Другое дело, что с февраля получается мало что - выиграли за это время только у Фиорентины и Милана. В прошлый понедельник с Болоньей тоже была только ничья, 1:1.

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Эмполи

Клуб относится к числу тех, кто в Кальчо постоянно борется за выживание. Таким был и прошлый сезон, который принес всего 36 очков. Благо, что тогда нашлось все-таки трое еще более слабых. В том числе и Фрозиноне - новичок набрал 35, и завершил на вылетающем 18-м месте.

Сейчас долгое время неудачи в чемпионате компенсировались успехами в кубке. Там аутсайдер выбил после скромного Катандзаро и Торино, и, пусть и по пенальти, Фиорентину с Ювентусом. Но и тут Коваленко и компания в апреле проиграли 0:3 Болонье. Конечно, будет еще и ответный полуфинал, но не верится, что там гости устроят разгром. При этом в Серии А дела складываются все хуже, там в последний раз побеждали еще Верону в первой половине декабря. С Кальяри тоже ограничились нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Эмполи ухитрился выиграть оба поединка у соперника из Неаполя. Но в новом Конте добился выездных 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что на этот раз хозяева поля выиграют без проблем. С учетом слабости соперника, ставим на подопечных Конте с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,01).

Прогноз Sport.ua
Наполи
14 апреля 2025 -
21:45
Эмполи
Фора Наполи (-1.5) 2.01 Сделать ставку

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Наполи Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Коваленко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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