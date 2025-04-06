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06 апреля 2025, 07:20 | Обновлено 06 апреля 2025, 07:47
943
0

Триумф ПСЖ, сенсационное поражение Реала, Мюллер покидает Баварию

Главные новости за 5 апреля на Sport.ua

06 апреля 2025, 07:20 | Обновлено 06 апреля 2025, 07:47
943
0
Триумф ПСЖ, сенсационное поражение Реала, Мюллер покидает Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 5 апреля.

1. ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже
Парижский клуб добыл очередной титул чемпиона страны

2А. Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Поединок завершился победой летучих мышей 2:1

2В. Потеря очков. Барселона сыграла вничью с Бетисом
Команды обменялись двумя ранними голами

3А. Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Матч прошел без Зинченко и Миколенко

3В. Штанга от Забарного. Борнмут сыграл вничью с Вест Хэмом
Состоялось 3 матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

4А. Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Первый визит тренера ЛНЗ в нечужой ему город завершился поражением от аутсайдера

4В. На грани неожиданности. Ворскла в меньшинстве не удержала ничью против Зари
Команда Максимова во втором тайме перевернула понимание собственного футбола

5. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира покинет Баварию после 25 лет в клубе
Руководство решило не продлевать контракт с Томасом Мюллером

6. Украинская грация Таисия Онофрийчук выиграла многоборье на этапе Кубка мира
Соревнования по художественной гимнастике проходят в Софии, столице Болгарии

7А. Четыре поражения в пяти боях. 39-летний Джойс уступил Хрговичу
Бой состоялся 5 апреля в английском Манчестере

7В. Шевадзуцкий выстоял. Украинец уступил Джалолову судейским решением
Бой состоялся 5 апреля в Астане (Казахстан)

8. Сборная Украины WU-19 разгромно проиграла Бельгии и вылетела из Лиги A
Ранее сине-желтая команда получила техпоражение за неявку из-за визовых проблем

9. Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов
А ведь начиналось все так, словно это была сказка…

10. Сенсационный Ферстаппен завоевал поул Гран-при Японии
Макс Ферстаппен шокировал соперников

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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