Триумф ПСЖ, сенсационное поражение Реала, Мюллер покидает Баварию
Главные новости за 5 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 5 апреля.
1. ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже
Парижский клуб добыл очередной титул чемпиона страны
2А. Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Поединок завершился победой летучих мышей 2:1
2В. Потеря очков. Барселона сыграла вничью с Бетисом
Команды обменялись двумя ранними голами
3А. Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Матч прошел без Зинченко и Миколенко
3В. Штанга от Забарного. Борнмут сыграл вничью с Вест Хэмом
Состоялось 3 матча 31-го тура Английской Премьер-лиги
4А. Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Первый визит тренера ЛНЗ в нечужой ему город завершился поражением от аутсайдера
4В. На грани неожиданности. Ворскла в меньшинстве не удержала ничью против Зари
Команда Максимова во втором тайме перевернула понимание собственного футбола
5. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира покинет Баварию после 25 лет в клубе
Руководство решило не продлевать контракт с Томасом Мюллером
6. Украинская грация Таисия Онофрийчук выиграла многоборье на этапе Кубка мира
Соревнования по художественной гимнастике проходят в Софии, столице Болгарии
7А. Четыре поражения в пяти боях. 39-летний Джойс уступил Хрговичу
Бой состоялся 5 апреля в английском Манчестере
7В. Шевадзуцкий выстоял. Украинец уступил Джалолову судейским решением
Бой состоялся 5 апреля в Астане (Казахстан)
8. Сборная Украины WU-19 разгромно проиграла Бельгии и вылетела из Лиги A
Ранее сине-желтая команда получила техпоражение за неявку из-за визовых проблем
9. Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов
А ведь начиналось все так, словно это была сказка…
10. Сенсационный Ферстаппен завоевал поул Гран-при Японии
Макс Ферстаппен шокировал соперников
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