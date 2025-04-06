Триумф ПСЖ, сенсационное поражение Реала, Мюллер покидает Баварию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 5 апреля.

1. ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже

Парижский клуб добыл очередной титул чемпиона страны

2А. Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу

Поединок завершился победой летучих мышей 2:1

2В. Потеря очков. Барселона сыграла вничью с Бетисом

Команды обменялись двумя ранними голами

3А. Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ

Матч прошел без Зинченко и Миколенко

3В. Штанга от Забарного. Борнмут сыграл вничью с Вест Хэмом

Состоялось 3 матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

4А. Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ

Первый визит тренера ЛНЗ в нечужой ему город завершился поражением от аутсайдера

4В. На грани неожиданности. Ворскла в меньшинстве не удержала ничью против Зари

Команда Максимова во втором тайме перевернула понимание собственного футбола

5. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира покинет Баварию после 25 лет в клубе

Руководство решило не продлевать контракт с Томасом Мюллером

6. Украинская грация Таисия Онофрийчук выиграла многоборье на этапе Кубка мира

Соревнования по художественной гимнастике проходят в Софии, столице Болгарии

7А. Четыре поражения в пяти боях. 39-летний Джойс уступил Хрговичу

Бой состоялся 5 апреля в английском Манчестере

7В. Шевадзуцкий выстоял. Украинец уступил Джалолову судейским решением

Бой состоялся 5 апреля в Астане (Казахстан)

8. Сборная Украины WU-19 разгромно проиграла Бельгии и вылетела из Лиги A

Ранее сине-желтая команда получила техпоражение за неявку из-за визовых проблем

9. Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов

А ведь начиналось все так, словно это была сказка…

10. Сенсационный Ферстаппен завоевал поул Гран-при Японии

Макс Ферстаппен шокировал соперников