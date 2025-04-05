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  4. Штанга от Забарного. Борнмут сыграл вничью с Вест Хэмом
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Вест Хэм
05.04.2025 17:00 – FT 2 : 2
Борнмут
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Англия
05 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:09
803
1

Штанга от Забарного. Борнмут сыграл вничью с Вест Хэмом

Состоялось 3 матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

05 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:09
803
1
Штанга от Забарного. Борнмут сыграл вничью с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В субботу, 5 апреля, состоялось 3 матча 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм» у себя дома принимал «Борнмут». Первый тайм остался за гостями и по игре, и по результату: при счете 0:1 команды ушли на перерыв, забил Эванилсон. Шанс удвоить преимущество «вишен» был у Забарного, но он попал в штангу. Во второй половине встречи «молотобойцы» умудрились отыграться благодаря голам Фюллькруга и Боуэна, но на 79-й минуте дубль сделал Эванилсон. Матч закончился со счетом 2:2.

Илья Забарный провел на поле 76 минут, голевыми действиями не отличился.

«Кристал Пэлас» с голами Матета и Муньоса обыграл «Брайтон». В составе «чаек», который благодаря красным карточкам Эдди Нкетиа и Марка Геи имели шансы отыграться, играя в большинстве, отличился Уэлбек.

«Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Ипсвич».

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды после сыгранных матчей расположились на следующих местах:

  • Брайтон: 8-е место, 47 очков
  • Борнмут: 9-е место, 45 очков
  • Кристал Пэлас: 11-е место, 43 очка
  • Вест Хэм: 15-е место, 35 очков
  • Вулверхэмптон: 17-е место, 32 очка
  • Ипсвич: 18-е место, 20 очков

Английская Премьер-лига. 31-й тур

Вест Хэм – Борнмут – 2:2

Голы: Фюллькруг, 61, Боуэн, 68 – Эванилсон, 38, 79

Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1

Голы: Матета, 3, Муньос, 55 – Уелбэк, 31

Удаления: Нкетиа, 79, Геи 90 – ван Хекке, 90+6

Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Делап, 16 – Сарабия, 72, ларсен, 84

Фото матчей:

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный Эванилсон Никлас Фюллькруг Джаррод Боуэн Жан-Филипп Матета Даниэль Муньос Дэнни Уэлбек Лиам Делап Пабло Сарабия Борнмут Вест Хэм - Борнмут Вест Хэм Ипсвич Вулверхэмптон Кристал Пэлас Брайтон Йорген Странд Ларсен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
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