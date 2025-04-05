Штанга от Забарного. Борнмут сыграл вничью с Вест Хэмом

В субботу, 5 апреля, состоялось 3 матча 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм» у себя дома принимал «Борнмут». Первый тайм остался за гостями и по игре, и по результату: при счете 0:1 команды ушли на перерыв, забил Эванилсон. Шанс удвоить преимущество «вишен» был у Забарного, но он попал в штангу. Во второй половине встречи «молотобойцы» умудрились отыграться благодаря голам Фюллькруга и Боуэна, но на 79-й минуте дубль сделал Эванилсон. Матч закончился со счетом 2:2.

Илья Забарный провел на поле 76 минут, голевыми действиями не отличился.

«Кристал Пэлас» с голами Матета и Муньоса обыграл «Брайтон». В составе «чаек», который благодаря красным карточкам Эдди Нкетиа и Марка Геи имели шансы отыграться, играя в большинстве, отличился Уэлбек.

«Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Ипсвич».

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Команды после сыгранных матчей расположились на следующих местах:

Брайтон: 8-е место, 47 очков

Борнмут: 9-е место, 45 очков

Кристал Пэлас: 11-е место, 43 очка

Вест Хэм: 15-е место, 35 очков

Вулверхэмптон: 17-е место, 32 очка

Ипсвич: 18-е место, 20 очков

Английская Премьер-лига. 31-й тур

Вест Хэм – Борнмут – 2:2

Голы: Фюллькруг, 61, Боуэн, 68 – Эванилсон, 38, 79

Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1

Голы: Матета, 3, Муньос, 55 – Уелбэк, 31

Удаления: Нкетиа, 79, Геи 90 – ван Хекке, 90+6

Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Делап, 16 – Сарабия, 72, ларсен, 84

Фото матчей: