Вест Хэм – Борнмут – 2:2. С шансом для Забарного. Видео голов и обзор
Команды показали очень интересный футбол
В субботу, 5 апреля, состоялось 3 матча 31-го тура Английской Премьер-лиги.
«Вест Хэм» сыграл в результативную ничью с «Борнмутом» – 2:2. Илья Забарный провел на поле 79 минут и мог отличиться голом, но после его удара «кожаный» попал в штангу.
В первом тайме вперед вышли гости. Автором гола стал Эванилсон.
После перерыва Фюллькруг и Боуэн уже вывели «молотобойцев» вперед, но Эванилсон на 79-й минуте свел игру к ничьей.
Английская Премьер-лига. 31-й тур
Вест Хэм – Борнмут – 2:2
Голы: Фюллькруг, 61, Боуэн, 68 – Эванилсон, 38, 79
Видео голов и обзор матча
События матча
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