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Чемпионат Англии
Вест Хэм
05.04.2025 17:00 - : -
Борнмут
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Англия
04 апреля 2025, 21:37 |
12
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Вест Хэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 апреля в 17:00 по Киеву

04 апреля 2025, 21:37 |
12
0
Вест Хэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вест Хэм

«Вест Хэм» снова попал в полосу неудач. После побед над «Арсеналом» (1:0) и «Лестером» (2:0), команда проиграла «Ньюкаслу» (0:1), сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1), а в матче предыдущего тура уступила «Вулверхэмптону» (0:1). «Вест Хэм» выиграл всего один из последних четырех матчей на своем поле. В турнирной таблице «Вест Хэм» идет на 16 месте. Отрыв от зоны вылета составляет 14 баллов, так что набранных очков должно хватить для сохранения места в АПЛ на следующий сезон. Но не на это рассчитывали болельщики команды перед стартом чемпионата.

Борнмут

В игре «Борнмута» наступил кризис. Команда проиграла «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (2:1) и сыграла вничью с «Тоттенхемом» (2:2). А затем последовали поражения от «Брентфорда» (1:2) и «Ипсвича» (1:2). «Борнмут», который находился в еврокубковой зоне, опустился на десятое место турнирной таблицы. При этом команда неплохо играла в гостях. На чужом поле «Борнмут» набрал на два очка больше, чем на своем стадионе.

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Из последних пяти поединков «Вест Хэм» победил в двух. Три матча закончились вничью.

«Вест Хэм» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вест Хэм» забивает в среднем по 1,2 гола за игру. Средняя результативность «Борнмута» в гостях составляет 2 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вест Хэм»: Ареола, Тодибо, Килман, Крессуэлл, Ван-Биссака, Альварес, Соучек, Скарлес; Пакета, Боуэн, Фюллькруг.
  • «Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Смит, Гейзен, Забарный, Кук, Кристи, Скотт, Сэменьо, Уаттара, Эванилсон.

Прогноз

«Вест Хэм» и «Борнмут» постараются прервать серию неудач. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
5 апреля 2025 -
17:00
Борнмут
Забьют обе команды 1,66 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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