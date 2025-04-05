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Чемпионат Франции
ПСЖ
05.04.2025 18:00 – FT 1 : 0
Анже
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Франция
05 апреля 2025, 19:57 | Обновлено 05 апреля 2025, 20:05
185
1

ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже

Парижский клуб добыл очередной титул чемпиона страны

05 апреля 2025, 19:57 | Обновлено 05 апреля 2025, 20:05
185
1
ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В субботу, 5 апреля, состоялся матч 28-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Анже».

Встречу принял парк де Пренс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парижский клуб добыл победу благодаря единственному голу Дезире Дуэ, забитому с передачи Хвичи Кварацхелии.

После этого матча «ПСЖ» с 74 очками стал чемпионом Франции. Ближайший преследователь триумфаторов в лице «Монако» чисто математически не может догнать парижан.

«Анже» с 27 очками остался 14-м.

Чемпионат Франции. 28-й тур

ПСЖ – Анже – 1:0

Гол: Дуэ, 55

Фото матча:

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ПСЖ Анже чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Дезире Дуэ Хвича Кварацхелия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Boodya
Ще б він не був чемпіоном в лізі, де будь яка інша команда в лізі мінімум в 30 раз бідніша 
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