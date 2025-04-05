ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже

В субботу, 5 апреля, состоялся матч 28-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Анже».

Встречу принял парк де Пренс в Париже.

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Парижский клуб добыл победу благодаря единственному голу Дезире Дуэ, забитому с передачи Хвичи Кварацхелии.

После этого матча «ПСЖ» с 74 очками стал чемпионом Франции. Ближайший преследователь триумфаторов в лице «Монако» чисто математически не может догнать парижан.

«Анже» с 27 очками остался 14-м.

Чемпионат Франции. 28-й тур

ПСЖ – Анже – 1:0

Гол: Дуэ, 55

Фото матча: