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Чемпионат Франции
ПСЖ
05.04.2025 18:00 – FT 1 : 0
Анже
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Франция
06 апреля 2025, 04:56 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:04
55
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Луис ЭНРИКЕ: Потрясающий сезон ПСЖ, еще есть рекорды, которые можно побить

Победа над Анже принесла парижскому клубу 13-й титул чемпиона Франции

06 апреля 2025, 04:56 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:04
55
0
Луис ЭНРИКЕ: Потрясающий сезон ПСЖ, еще есть рекорды, которые можно побить
ПСЖ. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, а также игроки Джанлуиджи Доннарумма и Маркиньос, поделились впечатлениями после победы «красно-синих» над «Анже» (1:0) на «Парк де Пренс», которая принесла клубу 13-й титул чемпиона Франции.

Луис Энрике: «Я счастлив, доволен, очень рад. Думаю, пришло время поблагодарить всех болельщиков, всех игроков, персонал, всех, кто работает в клубе. Этот сезон был потрясающим. Мы уже стали чемпионами, и, на мой взгляд, полностью заслужили этот трофей. Еще есть рекорды, которые можно побить, и очень важно сохранять мотивацию, чтобы оставаться конкурентоспособными в Лиге чемпионов и Кубке Франции».

Джанлуиджи Доннарумма: «Поздравляю всю команду и весь персонал. Мы очень много работали, но у нас еще есть цели. Нужно продолжать работать – уже в среду нас ждет первая задача, и мы должны выкладываться на максимум, чтобы выигрывать каждый матч до конца сезона. Победа в Лиге 1 может придать нам сил, чтобы двигаться дальше, работать и добиваться новых достижений. Это важно. Целей еще много, так что нужно продолжать и выигрывать все, что можно».

Маркиньос: «Это невероятное ощущение. Я очень счастлив. Это мой десятый титул – для меня это рекорд, и это действительно здорово, ведь он отражает нашу работу на протяжении всего года, нашу стабильность. Кто-то скажет, что побеждать в апреле – не так уж интересно, но мы-то знаем, сколько усилий вложили в этот сезон. Это подчеркивает нашу преданность делу. Думаю, мы провели множество потрясающих матчей в Лиге 1 и действительно заслужили этот титул. Это настоящее удовольствие и повод для праздника, потому что я пережил два сезона, когда мы не становились чемпионами, и мы знаем, каково это – не выиграть Лигу 1. Это также новый трофей, и очень здорово вновь его завоевать.

Я видел баннер болельщиков и слышал их. Это настоящее удовольствие – после матча на круге почета встретить столько теплых слов. Это мой дом, и это также их дом. Мы много лет хорошо ладим. Поддержка наших фанатов – это невероятно, и я думаю, что всегда стараюсь показать им на поле, что они важны. Носить футболку ради них – вот что главное, и я стараюсь это делать в каждом матче. Каждый день, приходя сюда – будь то на «Парк де Пренс», на тренировку или на выездную игру – я стараюсь показать ценность этого клуба, и, думаю, именно это им нравится».

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Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Анже пресс-конференция Джанлуиджи Доннарумма Маркиньос
Николай Степанов Источник: ФК ПСЖ
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