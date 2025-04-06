ПСЖ завоевал 13-й трофей в Лиге 1. Историческая таблица: кто преследует?
Для парижского клуба это 4-й подряд титул в чемпионате Франции
Парижский клуб ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции сезона 2024/25, завоевав 13-й титул в Лиге 1.
В 28-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике дома минимально обыграла Анже (1:0). Единственный гол на 55-й минуте оформил 19-летний Дезире Дуэ после ассиста Хвичи Кварацхелии.
После этой победы ПСЖ набрал 74 очка и за 6 туров до финиша стал недосягаемым для ближайшего преследователя – Монако, который отстает на 24 очка.
Команда Луиса Энрике проводит чемпионат без поражений – 23 победы и 5 ничьих. Для ПСЖ это уже 4-й титул подряд и 13-й в истории. Из них 11 были завоеваны за последние 13 сезонов – гегемонию нарушали лишь Монако (2016/17) и Лилль (2020/21).
ПСЖ является абсолютным рекордсменом Франции по количеству титулов (13). Ближайшие конкуренты: Сент-Этьен (10), Марсель (9), Монако и Нант (по 8), Лион (7), Бордо и Реймс (по 6), Лилль и Ницца (по 4).
Далее 9 апреля ПСЖ примет Астон Виллу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, а 24 мая сыграет в финале Кубка Франции с Реймсом. Команда Луиса Энрике сохраняет шансы на требл.
🏆 Список команд по количеству титулов в чемпионатах Франции
⚽️ Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|28
|23
|5
|0
|80 - 26
|74
|2
|Монако
|28
|15
|5
|8
|54 - 35
|50
|3
|Марсель
|27
|15
|4
|8
|54 - 36
|49
|4
|Лион
|28
|14
|6
|8
|54 - 38
|48
|5
|Ницца
|28
|13
|8
|7
|52 - 35
|47
|6
|Лилль
|28
|13
|8
|7
|42 - 30
|47
|7
|Страсбург
|27
|13
|7
|7
|45 - 35
|46
|8
|Брест
|28
|13
|4
|11
|44 - 43
|43
|9
|Ланс
|27
|11
|6
|10
|31 - 30
|39
|10
|Осер
|27
|9
|8
|10
|38 - 39
|35
|11
|Тулуза
|27
|9
|7
|11
|35 - 33
|34
|12
|Ренн
|27
|10
|2
|15
|38 - 37
|32
|13
|Нант
|28
|7
|9
|12
|33 - 47
|30
|14
|Анже
|28
|7
|6
|15
|26 - 46
|27
|15
|Реймс
|27
|6
|8
|13
|29 - 41
|26
|16
|Гавр
|27
|7
|3
|17
|29 - 57
|24
|17
|Сент-Этьен
|27
|6
|5
|16
|28 - 63
|23
|18
|Монпелье
|27
|4
|3
|20
|21 - 62
|15
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