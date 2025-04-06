ПСЖ завоевал 13-й трофей в Лиге 1. Историческая таблица: кто преследует?

Парижский клуб ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции сезона 2024/25, завоевав 13-й титул в Лиге 1.

В 28-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике дома минимально обыграла Анже (1:0). Единственный гол на 55-й минуте оформил 19-летний Дезире Дуэ после ассиста Хвичи Кварацхелии.

После этой победы ПСЖ набрал 74 очка и за 6 туров до финиша стал недосягаемым для ближайшего преследователя – Монако, который отстает на 24 очка.

Команда Луиса Энрике проводит чемпионат без поражений – 23 победы и 5 ничьих. Для ПСЖ это уже 4-й титул подряд и 13-й в истории. Из них 11 были завоеваны за последние 13 сезонов – гегемонию нарушали лишь Монако (2016/17) и Лилль (2020/21).

ПСЖ является абсолютным рекордсменом Франции по количеству титулов (13). Ближайшие конкуренты: Сент-Этьен (10), Марсель (9), Монако и Нант (по 8), Лион (7), Бордо и Реймс (по 6), Лилль и Ницца (по 4).

Далее 9 апреля ПСЖ примет Астон Виллу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, а 24 мая сыграет в финале Кубка Франции с Реймсом. Команда Луиса Энрике сохраняет шансы на требл.

🏆 Список команд по количеству титулов в чемпионатах Франции

⚽️ Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ПСЖ 28 23 5 0 80 - 26 74 2 Монако 28 15 5 8 54 - 35 50 3 Марсель 27 15 4 8 54 - 36 49 4 Лион 28 14 6 8 54 - 38 48 5 Ницца 28 13 8 7 52 - 35 47 6 Лилль 28 13 8 7 42 - 30 47 7 Страсбург 27 13 7 7 45 - 35 46 8 Брест 28 13 4 11 44 - 43 43 9 Ланс 27 11 6 10 31 - 30 39 10 Осер 27 9 8 10 38 - 39 35 11 Тулуза 27 9 7 11 35 - 33 34 12 Ренн 27 10 2 15 38 - 37 32 13 Нант 28 7 9 12 33 - 47 30 14 Анже 28 7 6 15 26 - 46 27 15 Реймс 27 6 8 13 29 - 41 26 16 Гавр 27 7 3 17 29 - 57 24 17 Сент-Этьен 27 6 5 16 28 - 63 23 18 Монпелье 27 4 3 20 21 - 62 15 Полная таблица

📸 Фотогалерея