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Франция
06 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:11
12
0

Сколько у него чашек? Луис Энрике добавил к трофеям чемпионство во Франции

Испанский коуч взял 5-й трофей с ПСЖ, а ранее имел 9 титулов с Барселоной

06 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:11
12
0
Сколько у него чашек? Луис Энрике добавил к трофеям чемпионство во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский специалист Луис Энрике завоевал 14-й трофей в своей тренерской карьере.

На тренерском мостике ПСЖ Луис Энрике взял 5 титулов: чемпионат Франции (дважды), Суперкубок (дважды) и Кубок Франции. Ранее с Барселоной он получил 9 трофеев.

Вместе с ПСЖ испанец второй раз подряд стал чемпионом Франции, гарантированно финишировав первым в сезоне 2024/25 после победы над Анже (1:0) в 28-м туре Лиги 1. Единственный мяч в матче на 55-й минуте забил 19-летний Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелия.

Парижский гранд набрал 74 очка и за 6 туров до финиша стал недостижимым для преследователей. Монако с матчем в запасе отстает на 24 пункта.

🏆 Все трофеи Луиса Энрике (14)

🔹 Барселона (9)

  • Ла Лига: 2014/15, 2015/16
  • Кубок Испании: 2014/15, 2015/16, 2016/17
  • Суперкубок Испании: 2016
  • Лига чемпионов УЕФА: 2014/15
  • Суперкубок УЕФА: 2015
  • Клубный чемпионат мира: 2015

🔹 Пари Сен-Жермен (5)

  • Лига 1: 2023/24, 2024/25
  • Кубок Франции: 2023/24
  • Суперкубок Франции: 2023, 2024

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Луис Энрике Барселона статистика ПСЖ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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