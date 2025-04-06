Сколько у него чашек? Луис Энрике добавил к трофеям чемпионство во Франции
Испанский коуч взял 5-й трофей с ПСЖ, а ранее имел 9 титулов с Барселоной
Испанский специалист Луис Энрике завоевал 14-й трофей в своей тренерской карьере.
На тренерском мостике ПСЖ Луис Энрике взял 5 титулов: чемпионат Франции (дважды), Суперкубок (дважды) и Кубок Франции. Ранее с Барселоной он получил 9 трофеев.
Вместе с ПСЖ испанец второй раз подряд стал чемпионом Франции, гарантированно финишировав первым в сезоне 2024/25 после победы над Анже (1:0) в 28-м туре Лиги 1. Единственный мяч в матче на 55-й минуте забил 19-летний Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелия.
Парижский гранд набрал 74 очка и за 6 туров до финиша стал недостижимым для преследователей. Монако с матчем в запасе отстает на 24 пункта.
🏆 Все трофеи Луиса Энрике (14)
🔹 Барселона (9)
- Ла Лига: 2014/15, 2015/16
- Кубок Испании: 2014/15, 2015/16, 2016/17
- Суперкубок Испании: 2016
- Лига чемпионов УЕФА: 2014/15
- Суперкубок УЕФА: 2015
- Клубный чемпионат мира: 2015
🔹 Пари Сен-Жермен (5)
- Лига 1: 2023/24, 2024/25
- Кубок Франции: 2023/24
- Суперкубок Франции: 2023, 2024
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