Сколько у него чашек? Луис Энрике добавил к трофеям чемпионство во Франции

Испанский специалист Луис Энрике завоевал 14-й трофей в своей тренерской карьере.

На тренерском мостике ПСЖ Луис Энрике взял 5 титулов: чемпионат Франции (дважды), Суперкубок (дважды) и Кубок Франции. Ранее с Барселоной он получил 9 трофеев.

Вместе с ПСЖ испанец второй раз подряд стал чемпионом Франции, гарантированно финишировав первым в сезоне 2024/25 после победы над Анже (1:0) в 28-м туре Лиги 1. Единственный мяч в матче на 55-й минуте забил 19-летний Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелия.

Парижский гранд набрал 74 очка и за 6 туров до финиша стал недостижимым для преследователей. Монако с матчем в запасе отстает на 24 пункта.

🏆 Все трофеи Луиса Энрике (14)

🔹 Барселона (9)

Ла Лига: 2014/15, 2015/16

Кубок Испании: 2014/15, 2015/16, 2016/17

Суперкубок Испании: 2016

Лига чемпионов УЕФА: 2014/15

Суперкубок УЕФА: 2015

Клубный чемпионат мира: 2015

🔹 Пари Сен-Жермен (5)