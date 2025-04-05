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Чемпионат Франции
ПСЖ
05.04.2025 18:00 - : -
Анже
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Франция
05 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 04:01
24
0

ПСЖ – Анже. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 5 апреля в 18:00 по Киеву

05 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 04:01
24
0
ПСЖ – Анже. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В субботу, 5 апреля состоится матч 28-го тура Лиги 1 между ПСЖ и Анже. Стартовый свисток на Парк де Пренс прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Фантастическая форма команды Луиса Энрике в этом сезоне увлекает даже нейтральных болельщиков. За 7 туров до конца чемпионата ПСЖ достаточно набрать всего 1 балл, чтобы официально стать победителем. На этой неделе команда уже вышла в финал Кубка Франции, одолев «Дюнкерк» со счетом 2:4, а в среду коллектив встретится в противостоянии с «Астон Виллой» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.

Хозяева грядущего матча в этом сезоне еще ни разу не уступили в Лиге 1, а последняя потеря очков в чемпионате произошла в конце января в матче против «Реймса».

Анже

Другой соперник противостояния не может похвастаться похожими результатами. «Анже» борется за выживание и после 27 туров имеет в своем активе 27 очков, занимая 14 место. От зоны переходных матчей новичка лиги отделяет всего 3 балла.

Из кубка команда вылетела по пенальти от финалиста «Реймса» в четвертьфинале.

Личные встречи

В последних 5 матчах – полная доминация «ПСЖ» в виде 5 побед с общим счетом 12:4. В общей сложности парижский клуб не уступает «Анже» уже в течение 19 матчей.

Матч первого круга завершился со счетом 2:4 в пользу парижан.

Интересные факты

  • В последних 5 матчах у «ПСЖ» 5 побед, у «Анже» – 5 поражений.
  • Анже не может поразить ворота соперника уже в течение 4 матчей подряд.
  • «ПСЖ» забивал в 26/27 матчах этого сезона Лиги 1, избежать пропущенного гола пока удалось лишь «Осеру» в декабрьском матче.
  • Анже пропустил в каждом из последних 6 матчей.

Возможные стартовые составы:

  • ПСЖ: Доннарума, Мендеш – Маркиньос – Пачо – Хакими, Витинья – Заир-Эмери – Руиз, Барколя – Дембеле – Кварацхелия
  • Анже: Фофана, Ханин – Лефорт – Бамба – Аркус, Белгдим – Капелле, Мелали – Абделли – Аллевина, Лепауль

Прогноз

Учитывая ужасную форму «Анже» и невероятный атакующий потенциал «ПСЖ», можно предусмотреть большое количество голов от парижан в этом матче. Именно поэтому я поставлю на победу Парис Сен Жермен с форой -2 и коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
5 апреля 2025 -
18:00
Анже
Фора ПСЖ (-2) 1.57 Сделать ставку

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ПСЖ Анже чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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