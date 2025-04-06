ПСЖ – Анже – 1:0. Как Париж снова стал чемпионом. Видео гола и обзор

Парижский клуб ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции сезона 2024/25, завоевав 13-й титул в Лиге 1.

В 28-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике дома минимально обыграла Анже (1:0).

Единственный гол на 55-й минуте оформил 19-летний Дезире Дуэ после ассиста Хвичи Кварацхелии.

После этой победы ПСЖ набрал 74 очка и за 6 туров до финиша стал недосягаемым для ближайшего преследователя – Монако, который отстает на 24 очка.

Лига 1. 28-й тур, 5 апреля

ПСЖ – Анже – 1:0

Гол: Дезире Дуэ, 55

Видео гола и обзор матча