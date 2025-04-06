Франция06 апреля 2025, 05:09 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:15
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ПСЖ – Анже – 1:0. Как Париж снова стал чемпионом. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Франции
06 апреля 2025, 05:09 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:15
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Парижский клуб ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции сезона 2024/25, завоевав 13-й титул в Лиге 1.
В 28-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике дома минимально обыграла Анже (1:0).
Единственный гол на 55-й минуте оформил 19-летний Дезире Дуэ после ассиста Хвичи Кварацхелии.
После этой победы ПСЖ набрал 74 очка и за 6 туров до финиша стал недосягаемым для ближайшего преследователя – Монако, который отстает на 24 очка.
Лига 1. 28-й тур, 5 апреля
ПСЖ – Анже – 1:0
Гол: Дезире Дуэ, 55
Видео гола и обзор матча
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
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