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ПСЖ
05.04.2025 18:00 – FT 1 : 0
Анже
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Франция
06 апреля 2025, 05:09 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:15
27
0

ПСЖ – Анже – 1:0. Как Париж снова стал чемпионом. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Франции

06 апреля 2025, 05:09 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:15
27
0
ПСЖ – Анже – 1:0. Как Париж снова стал чемпионом. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский клуб ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции сезона 2024/25, завоевав 13-й титул в Лиге 1.

В 28-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике дома минимально обыграла Анже (1:0).

Единственный гол на 55-й минуте оформил 19-летний Дезире Дуэ после ассиста Хвичи Кварацхелии.

После этой победы ПСЖ набрал 74 очка и за 6 туров до финиша стал недосягаемым для ближайшего преследователя – Монако, который отстает на 24 очка.

Лига 1. 28-й тур, 5 апреля

ПСЖ – Анже – 1:0

Гол: Дезире Дуэ, 55

Видео гола и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
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Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Анже видео голов и обзор Дезире Дуэ Хвича Кварацхелия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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