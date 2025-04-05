Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов

Летом минувшего года итальянский экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби согласился возглавить «Марсель». На фоне слухов о грандах из английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А, переезд 45-летнего наставника во Францию выглядел достаточно странным решением, однако авантюрный характер Де Дзерби и ранее давал о себе знать, в том числе летом 2021-го, когда Роберто согласился переехать работать в Украину.

Начиналось для Де Дзерби во Франции все лучше не придумаешь: в стартовых пяти турах «Марсель» добыл четыре победы при одной ничьей и с ходу продемонстрировал амбиции нового наставника всерьез побороться с «Пари Сен-Жермен» за чемпионство. И пускай со временем результаты провансальцев несколько ухудшились, в результате чего они прогнозируемо перестали являться реальным конкурентом за «золото» для парижан, однако в целом большинство экспертов еще в конце минувшего года сходилось во мнении, что команда Де Дзерби – фаворит в борьбе за второе место, дающее возможность сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Однако с конца февраля магия Де Дзерби в «Марселе» словно растворилась. В последних пяти матчах в рамках французской Лиги 1 по состоянию на текущий момент провансальцы добыли только одну победу (над «Нантом» – 2:0) при аж четырех поражениях. И если фиаско от ПСЖ на выезде (1:3) можно объяснить все-таки пока еще весьма существенным различием в качестве между командами, то три других поражения (0:3 – от «Осера», 0:1 – от «Ланса» и 1:3 – от «Реймса») очень больно ударили по амбициям и, кажется, даже психологическому состоянию итальянского наставника провансальцев.

Шутка ли, но до победы над «Марселем» тот же «Реймс» не выигрывал в рамках поединков национального чемпионата аж с 10 ноября минувшего года, а тут – пожалуйста!

Минувший сезон был разочаровывающим для «Марселя». Команда заняла лишь восьмое место в турнирной таблице, и по ходу чемпионата успела сменить трех главных тренером – Марселино, Дженнаро Гаттузо и Жан-Луи Гассе. Летом, помимо приглашения амбициозного Де Дзерби, руководство провансальцев пошло на ряд весьма дорогостоящих трансферов, подписав для усиления команды, в частности, Элье Ваи (27 млн евро), Мейсона Гринвуда (26 млн евро) и Исмаэля Коне (12 млн евро), добавив к ним зимой еще Амина Гуири (19 млн евро), хотя тех же Ваи и Коне в январе «Марсель» уже успел отпустить в другие клубы.

Когда в начале сезона «Марсель» легко и непринужденно отправлял в ворота соперников один мяч за другим, фанаты команды на какое-то время наверняка подумали, что угодили в сказку. Опальный Мейсон Гринвуд и вовсе выглядел так, словно никаких проблем ранее в «Манчестер Юнайтед» у него и не было, забивая с фантастической регулярностью.

Но дальнейший ход событий показал, что Гринвуд не зря считался проблемной звездой в «Манчестер Юнайтед». В какой-то момент требовательный Де Дзерби начал сомневаться в физических кондициях англичанина и от его способности психологически справляться с ролью лидера атак команды, что привело к очевидному кризису в отношениях между футболистом и наставником. Гринвуд, который с 15 забитыми мячами в активе все еще остается вторым в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Лиги 1 (после Дембеле из ПСЖ, у которого 21 гол), посчитал, что к нему излишне придираются, и как итог в последних трех матчах не забил ни одного мяча, а «Марсель» потерпел три поражения (от «Ланса», ПСЖ и «Реймса»).

Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Есть во Франции вопросы к работе Де Дзерби и по ситуациям с центрбеком Лилианом Брассье, который летом был арендован у «Бреста» и неплохо начал сезон, но в январе по воле тренера был досрочно отпущен, а после перебрался также в аренду в «Ренн», где успел зарекомендовать себя просто блестяще и уже был досрочно выкуплен бретонцами за 12 миллионов евро. Вспоминают итальянскому экс-коучу «Шахтера» и недоверие к 30-летнему центрбеку Шанселю Мбемба, который был лидером обороны «Марселя» в двух предыдущих сезонах, но Де Дзерби оказался абсолютно ненужным прямо со старта. И пока эксперименты Роберто приносили успех, ему сходили с рук подобные «кадровые выходки», но когда результаты пошли на спад, то итальянцу прогнозируемо припомнили практически все…

Кардинально ситуация усугубилась после недавних поражений, когда Де Дзерби решил выйти в публичную плоскость и раскритиковать своих подопечных прямо посредством СМИ. В частности, после фиаско с «Осером» итальянец заявил в адрес футболистов «Марселя» следующее: «Вы унизили меня, вы унизили наш клуб перед нашими болельщиками. У вас не хватило смелости!»

А после сенсационного поражения от «Реймса» Де Дзерби и вовсе вскипел, закрыв своих футболистов на клубной базе и запретив возвращаться домой к семьям: «Все игроки хотят играть в Лиге чемпионов в футболке «Mарселя». Но нам нужно понять, почему мы больше не можем добиваться побед. Я волнуюсь, да, потому что это четвертое поражение в пяти матчах. Если я никогда не увижу свою семью [из-за необходимости оставаться на базе и проводить дополнительные тренировки], то же самое произойдет и с вами – каждым из футболистов. Учитывая качество этого «Реймса» и ваш уровень, это был матч, который нужно было выиграть, даже без тренера на скамейке запасных».

По данным известного французского издания L'Équipe, эти слова Де Дзерби были плохо восприняты группой игроков первой команды (во главе с Гринвудом), которая выразила недовольство разницей в отношении к ним и тренеру со стороны руководства. Футболисты хотели подчеркнуть всю резкость критики, которая обрушилась на них после поражений, как будто они были единственными, кто должен был отвечать за эти провалы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Лирола

Сообщается также, что после недавних фиаско от Де Дзерби отдельно досталось не только Гринвуду, но и испанскому защитнику Полю Лироле. С последним наставник после поражения от «Реймса», заметив Лиролу улыбающимся, даже пообщался на повышенных тонах, заявив следующее: «Ты хочешь, чтобы я потерпел неудачу? Но учти – тогда мы все вместе потерпим неудачу. Никто в клубе не хотел видеть тебя здесь прошлым летом, я был единственным, кто верил в тебя. И это будет твоей благодарностью?».

Срочно вклиниваться в конфликтную ситуацию, которая рисковала конвертироваться в полноценный мятеж футболистов против Де Дзерби (игроки «Марселя» уже успели заявить боссам, что если наставник отказывается вести тренировки после поражения от «Реймса», то и они на поле выходить для самостоятельных занятий не собираются), в итоге пришлось спортивному директору «Марселя» Мехди Бенатиа – известному в прошлом центрбеку сборной Марокко, поигравшему за такие топ-клубы как «Ювентус», «Рома» и «Бавария». И делал это Бенатиа не просто так, а потому, что он прекрасно понимает, что очередной невыход «Марселя» в Лигу чемпионов чреват крахом не только спортивных, но и экономических надежд клуба…

Чем завершится склока, произошедшая между Де Дзерби и рядом игроков «Марселя»? Сумеют ли провансальцы собраться и на финише сезона выдать ударный отрезок, чтобы все-таки не потерять позицию в топ-3 турнирной таблицы, позволяющей получить прямую путевку в Лигу чемпионов-2025/26? И захочет ли сам Роберто где-то, вероятно, идти на попятную, дав своим подопечным понимание, что он перегнул палку в своей критике, что поможет разрядить обстановку в раздевалке и сделать ее менее токсичной?

Ответы на эти вопросы мы узнаем в ближайшем будущем, и это дополнительный повод повнимательнее присмотреться к финишу сезона в Лиге 1. Впрочем, что интересно, по данным авторитетной итальянской La Gazzetta dello Sport, Де Дзерби может не слишком-то и волноваться за свое личное будущее, ведь этот наставник якобы является приоритетным специалистом для боссов «Милана» в качестве сменщика для Сержиу Консейсау на посту коуча «россонери».

А если так, то логично предположить, что сейчас Де Дзерби уже просто не хочет работать на благо интересов «Марселя», предпочитая обвинять во всех неудачах своих подопечных, причем делая это публично с целью оправдать свой имидж тренера-новатора, дающего результат. Неужели такое возможно?..