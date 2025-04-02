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  4. Бывший тренер Шахтера может возглавить гранд, который хочет Забарного
Италия
02 апреля 2025, 20:48 |
299
0

Бывший тренер Шахтера может возглавить гранд, который хочет Забарного

Роберто Де Дзерби может стать главным тренер миланского гранда

02 апреля 2025, 20:48 |
299
0
Бывший тренер Шахтера может возглавить гранд, который хочет Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто де Дзерби

Итальянский гранд «Милан» летом хочет назначить нового главного тренера, ведь Сержиу Консейсау покинет эту должность.

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, главным кандидатом на пост главного тренера семикратных победителей Лиги чемпионов является итальянец Роберто Де Дзерби, который ранее тренировал «Шахтер», а сейчас возглавляет «Марсель».

Отмечается, что новоиспеченный спортивный директор «россонери» Фабио Паратичи уже успел провести предварительные переговоры с Де Дзерби.

Альтернативными кандидатурами для «Милана» являются Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.

Отметим, что «Милан» начал сезон 2024/25 с экс-тренером «Шахтера» Пауло Фонсекой, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассчитывает летом купить украинца Илью Забарного.

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Роберто Де Дзерби назначение тренера Милан Сержиу Консейсау Серия A чемпионат Италии по футболу Антонио Конте Массимилиано Аллегри
Дмитрий Олейник Источник: La Gazzetta dello Sport
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