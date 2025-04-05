Сборная Украины WU-19 разгромно проиграла Бельгии и вылетела из Лиги A

5 апреля в английском городе Бертон-апон-Трент молодежная женская сборная Украины WU-19 провела матч против Бельгии во втором раунде квалификации Евро-2025 в Лиге А.

Украинки должны были начать мини-турнир 2 апреля встречей с Австрией, однако матч не состоялся. Причина – украинской команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что украинская делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заранее подав документы 12 марта. Поэтому в первой игре мини-турнира сино-желтые получили техническое поражение со счетом 0:3.

Затем украинские девушки в Бертон-апон-Тренте на стадионе St. George's Park в группе A3 встретились с Бельгией. В первом тайме соперницы владели преимуществом, и сборная Украины пропустила дважды.

После перерыва Заборовец отыграла один мяч, сыграв на добивании после неудачного пенальти. Вскоре была удалена Анастасия Жигадло, и бельгийки мгновенно забили третий гол. Под конец встречи мяч еще раз оказался в воротах Калинчук. Таким образом, синьо-желтые проиграли – 1:4.

После двух туров сборная Украины WU-19 потеряла шансы подняться выше последнего места, и выбыла в Лигу B следующего цикла – Евро-2026. Заключительный матч второго раунда квалификации подопечные Олега Бортника проведут 8 апреля против команды Англии, которая досрочно вышла в финальный раунд ЧЕ.

Евро-2025 WU-19. Второй раунд квалификации

Группа A3. Бертон-апон-Трент (Англия)

1-й тур, 02.04.2025

Англия – Бельгия – 6:0

Австрия – Украина – 3:0 (техническая победа)

2-й тур, 05.04.2025

Бельгия WU-19 – Украина WU-19 – 4:1 (2:0)

Голы: Херманс, 22, Верховен, 29, 68, Прим, 85 – Заборовец, 60.

Нереализованный пенальти: Заборовец, 60

Бельгия WU-19: Верворт, Хейман (Босманс, 80), ван Бесао (Питерс, 46), Бонни, Бал, Херманс (ван Херевеге, 61), Юбо, Бампс (Веннинг, 80), Керил, Верховен (Жадуль, 71), Прим.

Украина WU-19: Калинчук, А. Жигадло, Краснобородько, Боровская, Игнатенко, Беловa, Заборовец, Стахнюк (Яремчук, 46), Тарасенко, Птицина, Марценюк (Мигаль, 66).

Предупреждения: Прим, 82 – Калинчук, 28, Марценюк, 38, Птицина, 87.

Удаление: А. Жигадло, 67.

Австрия – Англия – 1:5

3-й тур, 08.04.2025

16:00. Бельгия – Австрия

16:00. Украина – Англия

Турнирная таблица