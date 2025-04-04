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  4. Сборная Украины WU-19 получила техническое поражение в отборе к Евро
Чемпионат Европы
04 апреля 2025, 14:22 |
953
4

Сборная Украины WU-19 получила техническое поражение в отборе к Евро

Причиной стали проблемы с получением виз

04 апреля 2025, 14:22 |
953
4
Сборная Украины WU-19 получила техническое поражение в отборе к Евро
УАФ

Молодежная женская сборная Украины получила техническое поражение в матче второго раунда отбора к Евро-2025 WU-19 против Австрии, сообщает глава комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко в комментарии Суспільне Спорт.

Дело в том, что коллектив не сумел вовремя добраться до Великобритании, чтобы успеть принять участие в игре, которая была запланирована на 2 апреля. Украинской команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что делегация, как утверждает УАФ, выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заблаговременно подав документы 12 марта.

После технического поражения Украина с 0 очков занимает третье место в своей группе отбора к Евро-2025. Команда должна провести еще 2 матча в рамках квалификации – против Бельгии (5 апреля) и Англии (8 апреля). На чемпионат Европы поедет только победитель квартета.

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Дмитрий Вус Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 4
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didora
Дивлячись на це все, то можна навмисно затягувати час, щоб зарахували тех.поразку. Або наші дятли з УАФ прошляпили. Так писали, що подали документи ще на початку березня. То що за місяць не можна оформити документи??? Дурдом якийсь. Хіба не можна було провести турнір у Бельгії чи Австрії??? У ту Англію попасти це якийсь жах. Легше мабуть у Америку злітати!!!
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DK2025
Руководство УАФ поменялось, но стиль остался тот же...
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