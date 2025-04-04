Сборная Украины WU-19 получила техническое поражение в отборе к Евро
Причиной стали проблемы с получением виз
Молодежная женская сборная Украины получила техническое поражение в матче второго раунда отбора к Евро-2025 WU-19 против Австрии, сообщает глава комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко в комментарии Суспільне Спорт.
Дело в том, что коллектив не сумел вовремя добраться до Великобритании, чтобы успеть принять участие в игре, которая была запланирована на 2 апреля. Украинской команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что делегация, как утверждает УАФ, выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заблаговременно подав документы 12 марта.
После технического поражения Украина с 0 очков занимает третье место в своей группе отбора к Евро-2025. Команда должна провести еще 2 матча в рамках квалификации – против Бельгии (5 апреля) и Англии (8 апреля). На чемпионат Европы поедет только победитель квартета.
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