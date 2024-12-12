Триллер в Дортмунде, фиаско Пепа, в Жироне будет еще один украинец
Главные новости за 11 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 декабря.
1. Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Лидирует Ливерпуль, дальше идет Барселона, а за ними – все остальные
2A. Пять голов за тайм! Барселона одолела Боруссию Д в голевом триллере ЛЧ
Сине-гранатовые вырвали победу у немецкой команды со счетом 3:2 в 6-м туре
2B. Старая Синьора обидела Пепа. Ювентус дома переиграл Ман Сити
Туринская команда во втором тайме сумела дважды огорчить гостей
2C. Трубин сыграл надежно. Бенфика и Болонья разошлись миром в Лиге чемпионов
11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25
3. Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала
Динамо получило путевку в плей-офф после двух побед над клубом из Косова
4A. Шовковский рассказал о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы
Ярмоленко, Михавко и Шапаренко не сыграют с Реалом Сосьедад
4B. ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Динамо протестировало поле арены в Испании
Киевляне сыграют в Лиге Европы против Реала Сосьедад в городе Сан-Себастьян
5. Кто тренирует ЛНЗ после ухода Карраско? В кандидатах на должность – топ-имя
Роман Григорчук может заменить Андреса Карраско во главе черкасской команды
6A. Вратарь сборной Украины станет игроком испанской Жироны
Владислав Крапивцов прошел медосмотр и подпишет контракт с каталонским клубом
6B. Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
«Астон Вилла» присматривается к Георгию Судакову
7. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034
Официальные решения конгресса ФИФА
8. Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Средства, буквально заработанные потом и кровью
9. Не все потеряно: почему Байер – все еще один из фаворитов Бундеслиги
Выделяем преимущества команды Хаби Алонсо в чемпионской гонке
10. Игра в наперстки Марино Пушича
Странные решения тренера «Шахтера» в матче с «Баварией»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Среди подозреваемых – бывшие спортсмены мирового уровня
Статус «Реал Сосьедада» станет дополнительным стимулом для динамовцев