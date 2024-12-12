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  4. Триллер в Дортмунде, фиаско Пепа, в Жироне будет еще один украинец
Лига чемпионов
12 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 12:25
182
1

Триллер в Дортмунде, фиаско Пепа, в Жироне будет еще один украинец

Главные новости за 11 декабря на Sport.ua

12 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 12:25
182
1
Триллер в Дортмунде, фиаско Пепа, в Жироне будет еще один украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 декабря.

1. Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Лидирует Ливерпуль, дальше идет Барселона, а за ними – все остальные

2A. Пять голов за тайм! Барселона одолела Боруссию Д в голевом триллере ЛЧ
Сине-гранатовые вырвали победу у немецкой команды со счетом 3:2 в 6-м туре

2B. Старая Синьора обидела Пепа. Ювентус дома переиграл Ман Сити
Туринская команда во втором тайме сумела дважды огорчить гостей

2C. Трубин сыграл надежно. Бенфика и Болонья разошлись миром в Лиге чемпионов
11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25

3. Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала
Динамо получило путевку в плей-офф после двух побед над клубом из Косова

4A. Шовковский рассказал о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы
Ярмоленко, Михавко и Шапаренко не сыграют с Реалом Сосьедад

4B. ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Динамо протестировало поле арены в Испании
Киевляне сыграют в Лиге Европы против Реала Сосьедад в городе Сан-Себастьян

5. Кто тренирует ЛНЗ после ухода Карраско? В кандидатах на должность – топ-имя
Роман Григорчук может заменить Андреса Карраско во главе черкасской команды

6A. Вратарь сборной Украины станет игроком испанской Жироны
Владислав Крапивцов прошел медосмотр и подпишет контракт с каталонским клубом

6B. Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
«Астон Вилла» присматривается к Георгию Судакову

7. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034
Официальные решения конгресса ФИФА

8. Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Средства, буквально заработанные потом и кровью

9. Не все потеряно: почему Байер – все еще один из фаворитов Бундеслиги
Выделяем преимущества команды Хаби Алонсо в чемпионской гонке

10. Игра в наперстки Марино Пушича
Странные решения тренера «Шахтера» в матче с «Баварией»

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Lesovij7
Разве в жироне уже не  три украинца?
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