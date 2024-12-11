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Германия
11 декабря 2024, 01:44 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:04
76
0

Не все потеряно: почему Байер все еще один из фаворитов Бундеслиги

Выделяем преимущества команды Хаби Алонсо в чемпионской гонке

11 декабря 2024, 01:44 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:04
76
0
Не все потеряно: почему Байер все еще один из фаворитов Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошлый сезон стал историческим для «Байера». «Фармацевты» стали чемпионами Германии, прекратив 11-летнюю гегемонию «Баварии» и не проиграв ни одного матча в Бундеслиге. Команда Хаби Алонсо почти оформила требл, но сделать прошлый сезон еще более памятным помешала «Аталанта» в финале Лиги Европы. После такой кампании Алонсо автоматически вошел в когорту топ-тренеров, а его игроки попали на радар топ-клубов. Ожидалось активное лето для «Байера», но оно получилось спокойным. Алонсо остался в клубе, а вместе с ним и его игроки.

Несмотря на то, что «фармацевты» подняли планку максимально высоко, было резонно предполагать, что в новом сезоне «Байер» будет не таким доминирующим. Все ждали, что «Бавария» вернется на вершину даже после рискованного назначения Венсана Компани на должность главного тренера. Так, по сути, и получилось: мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги с отрывом от «фармацевтов» на 7 очков. С одной стороны, расстояние большое уже в первой половине сезона. С другой, «Байер» рано списывать со счетов. «Фармацевты» сохраняют шансы на защиту титула, и далее объясним, почему.

Малое количество поражений

«Байер» больше не является непобедимым. Примечательно, что 35-матчевую серию «фармацевтов» без поражений в Бундеслиге прервал «РБ Лейпциг», с которого она и началась. «Быки» обыграли действующих чемпионов уже во 2-м туре текущего сезона, но на этом пока все. «Байер» проиграл всего 8 матчей в национальном первенстве под руководством Алонсо, причем 7 из них были в первом сезоне специалиста, когда он только начал работать, а команда находилась в зоне вылета.

Несмотря на то, что впечатляющая серия «фармацевтов» прервалась, они по-прежнему мало проигрывают, и это важный фактор. Другое дело, что «Байер» все же теряет очки, поэтому отставание от пока еще непобежденной «Баварии» составляет более трех баллов. У «фармацевтов» была серия из трех ничьих подряд, которая сбила их ритм. Подопечные Алонсо поделили очки с «Вердером» (2:2), «Штутгартом» (0:0) и «Бохумом» (1:1).

Но после этого «Байер» вернулся на путь, который, возможно, положит начало новой победной серии. Конечно, соревноваться с «Баварией» будет тяжело. Дело не только в очках, а еще и в том, что мюнхенцы выглядят другой командой по сравнению с прошлым сезоном. С другой стороны, «рекордмайстер» тоже может потерять очки в любой момент, и действующим чемпионам нужно будет этим воспользоваться.

Сохранение состава

Большой победой «Байера» стало не только чемпионство, но и сохранение состава, который выиграл этот титул. В команде остались все ключевые игроки. Кроме того, пришли Алейш Гарсия, Норди Мукиэле и Мартен Терье, которые, может, и не получают много игрового времени, но добавляют составу команды глубины и вариативности. «Байер» – не «Манчестер Сити». «Фармацевты» не могут насытиться победами после всего одного успешного сезона.

У «Байера» не все получается, это правда. «Фармацевты» стали много пропускать – уже 20 мячей. Но нельзя сказать, что команда больше не хочет побеждать. Флориан Вирц остается одним из важнейших игроков «Байера» в 21 год. Немец играет важную роль как в развитии атак, так и в их завершении. На его счету 5 голов и 4 результативные передачи в текущем сезоне Бундеслиги. Виктор Бонифейс остается главной ударной силой «фармацевтов» и лучшим бомбардиром команды с 6 забитыми мячами.

Getty Images/Global Images Ukraine

Нигерийца очень удачно заменяет Патрик Шик, у которого всего на 1 гол меньше, хотя он проводит на поле всего 39 минут в среднем за матч. На флангах у «Байера» у остаются Джереми Фримпонг и Алехандро Гримальдо. Может, они пока не настолько результативны, как в прошлом сезоне, но по-прежнему опасны. Ну а в центре поля у «фармацевтов» остаются Эсекиэль Паласиос, Роберт Андрих, который может сыграть сразу на нескольких позициях, и опытный Гранит Джака. Все эти парни по-прежнему в составе чемпионской команды, и их нельзя списывать со счетов.

Положительный баланс в матчах с Баварией

Умение добиваться результата в матчах с главным соперником – важный момент в борьбе за чемпионство. Еще важнее – не проигрывать прямым конкурентам. У Алонсо это хорошо получается. «Байер» при нем еще ни разу не проиграл «Баварии». В пяти матчах против мюнхенцев у «фармацевтов» 3 победы и 2 ничьи. В недавнем матче 1/8 финала Кубка Германии «Байер» Алонсо впервые обыграл «рекордмайстер» на «Альянц-Арене», продолжив успешную серию в играх против главного соперника.

«Фармацевты» не выглядели лучше соперника, несмотря на то, что большую часть матча провели в большинстве, и забили только 1 гол, но кого это волнует, если есть результат? «Байер» сделал свое дело – забил, не пропустил и вышел в следующую стадию турнира. Важно и то, что «фармацевты» входят в тройку лучших команд Бундеслиги практически по всем важным статистическим показателям. К примеру, «Байер» занимает 3-е место в лиге по количеству голов (28) и 2-е по количеству ударов (213).

Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах против сильных соперников, в том числе и против «Баварии», «фармацевты» могут сыграть вторым номером, но в целом они стараются контролировать ситуацию на поле. Подопечные Алонсо владеют мячом в среднем 57% игрового времени за матч, что является третьим лучшим показателем в лиге. У «Байера» также второй лучший показатель по точным передачам (89,5%), по которому «фармацевты» уступают только «Баварии». Кроме того, игроки «Байера» лидируют в лиге по успешным навесам с игры (148) и выигранным единоборствам (1183).

Все это говорит о том, что «фармацевты» очень близки к «Баварии». Опыт прошлых сезонов под руководством Алонсо поможет «Байеру» в чемпионской гонке. С приходом специалиста «фармацевты» сначала ставили перед собой цель по сохранению прописки в элитном дивизионе, а потом – по сохранению лидерской позиции в Бундеслиге. Обе задачи команда выполнила на отлично.

Теперь «Байер» оказался в роли догоняющего – и это еще один вызов для Алонсо. Перед «фармацевтами» еще располагается невероятный «Айнтрахт» с мегаэффективным Омаром Мармушем, но вряд ли «орлы» сохранят стабильность на протяжении всего сезона. Хотя всякое может случиться – о «Байере» думали так же в прошлом году. Но сейчас именно «фармацевты» считаются главными соперниками «Баварии» в борьбе за чемпионство, и у них определенно остаются шансы на успех.

Сергей ЗАВАЛКО

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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