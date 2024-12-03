Довбик сыграл за Рому, Германия хочет заиграть Степанова, куда уйдет Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 декабря.

1A. Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами

Команда Бартуловича провалила тренерские эксперименты в первом тайме

1B, Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки

Александрия набрала 36 очков и догнала Динамо на вершине УПЛ

2. Довбик отбегал 62 минуты против Аталанты. Рома снова провалилась в Серии А

Бергамаски одержали победу со счетом 2:0 в 14-м туре чемпионата Италии

3. Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика

Украинцем интересуются три клуба

4. Источник: Германия хочет заиграть в сборной молодого украинца из Байера

Все зависит от решения Артема Степанова

5. Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?

Наибольшее признание получил Мухаммед Али

6. 30-й титул за карьеру. Трамп завоевал вторую корону на чемпионате Британии

Лидер мирового рейтинга в финале обыграл Барри Хокинса со счетом 10:8

7. Изменение формата. Состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2025

Семь команд, которые пройдут отбор, выйдут в финальный этап в Болонье

8. Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»

Молодой вратарь «Кэпиталз» заменил коллегу в игре против вице-чемпионов

8B. Тоттенхэм Постекоглу: самая противоречивая команда АПЛ

Оцениваем «шпор» под руководством австралийского специалиста

9. Счастье Бове. 5 трагических историй с сердечными приступами на поле

Историческая подборка демонстрирует, что итальянцу Эдоардо Бове повезло

10. Шахтер способен вернуть Майкона юридически. Но нужно ли это?

О слухах про возвращение в Украину еще одного «беглого бразильца»