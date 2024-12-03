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Другие новости
03 декабря 2024, 10:55 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:12
379
0

Довбик сыграл за Рому, Германия хочет заиграть Степанова, куда уйдет Мудрик

Главные новости за 2 декабря на Sport.ua

03 декабря 2024, 10:55 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:12
379
0
Довбик сыграл за Рому, Германия хочет заиграть Степанова, куда уйдет Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 декабря.

1A. Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Команда Бартуловича провалила тренерские эксперименты в первом тайме

1B, Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Александрия набрала 36 очков и догнала Динамо на вершине УПЛ

2. Довбик отбегал 62 минуты против Аталанты. Рома снова провалилась в Серии А
Бергамаски одержали победу со счетом 2:0 в 14-м туре чемпионата Италии

3. Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Украинцем интересуются три клуба

4. Источник: Германия хочет заиграть в сборной молодого украинца из Байера
Все зависит от решения Артема Степанова

5. Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Наибольшее признание получил Мухаммед Али

6. 30-й титул за карьеру. Трамп завоевал вторую корону на чемпионате Британии
Лидер мирового рейтинга в финале обыграл Барри Хокинса со счетом 10:8

7. Изменение формата. Состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2025
Семь команд, которые пройдут отбор, выйдут в финальный этап в Болонье

8. Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Молодой вратарь «Кэпиталз» заменил коллегу в игре против вице-чемпионов

8B. Тоттенхэм Постекоглу: самая противоречивая команда АПЛ
Оцениваем «шпор» под руководством австралийского специалиста

9. Счастье Бове. 5 трагических историй с сердечными приступами на поле
Историческая подборка демонстрирует, что итальянцу Эдоардо Бове повезло

10. Шахтер способен вернуть Майкона юридически. Но нужно ли это?
О слухах про возвращение в Украину еще одного «беглого бразильца»

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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