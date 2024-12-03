Довбик сыграл за Рому, Германия хочет заиграть Степанова, куда уйдет Мудрик
Главные новости за 2 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 декабря.
1A. Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Команда Бартуловича провалила тренерские эксперименты в первом тайме
1B, Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Александрия набрала 36 очков и догнала Динамо на вершине УПЛ
2. Довбик отбегал 62 минуты против Аталанты. Рома снова провалилась в Серии А
Бергамаски одержали победу со счетом 2:0 в 14-м туре чемпионата Италии
3. Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Украинцем интересуются три клуба
4. Источник: Германия хочет заиграть в сборной молодого украинца из Байера
Все зависит от решения Артема Степанова
5. Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Наибольшее признание получил Мухаммед Али
6. 30-й титул за карьеру. Трамп завоевал вторую корону на чемпионате Британии
Лидер мирового рейтинга в финале обыграл Барри Хокинса со счетом 10:8
7. Изменение формата. Состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2025
Семь команд, которые пройдут отбор, выйдут в финальный этап в Болонье
8. Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Молодой вратарь «Кэпиталз» заменил коллегу в игре против вице-чемпионов
8B. Тоттенхэм Постекоглу: самая противоречивая команда АПЛ
Оцениваем «шпор» под руководством австралийского специалиста
9. Счастье Бове. 5 трагических историй с сердечными приступами на поле
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10. Шахтер способен вернуть Майкона юридически. Но нужно ли это?
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