Игнатенко будет играть в ЛЧ, Первая лига потеряет клуб, Ребров готовит план
Главные новости за 3 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 сентября.
1. ФОТО. Ребров готовит команду. Тренировка сборной Украины в Праге
Команда Сергея Реброва ведет подготовку к сентябрьским матчам
2. Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Закарпатский «Хуст» прекратит выступления в Первой лиге
3. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами
Даниил Игнатенко стал игроком «Слована»
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Кащук вернулся в Азербайджан
Алексей получил трехлетний контракт
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
Лука Лацабидзе стал игроком одесского клуба
5. Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Киевский клуб недавно узнал своих соперников в еврокубке
6. Стали известны потенциальные соперники Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Сначала киевляне сыграют с победителем пары «Линкольн Ред Импс» – «Марибор»
7. Украинка Киченок впервые пробилась в полуфинал парного разряда на US Open
Людмила и Алена Остапенко одолели тандем Анна Данилина / Ирина Хромачева
8. Монстр в деле. Иноуэ разбил соперника и защитил титул абсолютного чемпиона
Наоя закончил бой против Ти Джея Дохени в 7-м раунде
9A. Медальный зачет Паралимпиады. Сборная Украины поднялась на 7-ю позицию
У сине-желтых – 45 наград (9 золотых, 15 серебряных, 21 бронзовая)
9B. Мировой рекорд. Яровый стал паралимпийским чемпионом в толкании ядра
Украинец Максим Коваль в этой дисциплине завоевал бронзовую медаль
10. Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
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