Игнатенко будет играть в ЛЧ, Первая лига потеряет клуб, Ребров готовит план

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 сентября.

1. ФОТО. Ребров готовит команду. Тренировка сборной Украины в Праге

Команда Сергея Реброва ведет подготовку к сентябрьским матчам

2. Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата

Закарпатский «Хуст» прекратит выступления в Первой лиге

3. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами

Даниил Игнатенко стал игроком «Слована»

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Кащук вернулся в Азербайджан

Алексей получил трехлетний контракт

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024

Лука Лацабидзе стал игроком одесского клуба

5. Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ

Киевский клуб недавно узнал своих соперников в еврокубке

6. Стали известны потенциальные соперники Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Сначала киевляне сыграют с победителем пары «Линкольн Ред Импс» – «Марибор»

7. Украинка Киченок впервые пробилась в полуфинал парного разряда на US Open

Людмила и Алена Остапенко одолели тандем Анна Данилина / Ирина Хромачева

8. Монстр в деле. Иноуэ разбил соперника и защитил титул абсолютного чемпиона

Наоя закончил бой против Ти Джея Дохени в 7-м раунде

9A. Медальный зачет Паралимпиады. Сборная Украины поднялась на 7-ю позицию

У сине-желтых – 45 наград (9 золотых, 15 серебряных, 21 бронзовая)

9B. Мировой рекорд. Яровый стал паралимпийским чемпионом в толкании ядра

Украинец Максим Коваль в этой дисциплине завоевал бронзовую медаль

10. Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?

Итальянец просил капиталовложений, но они последовали только после его ухода