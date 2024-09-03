ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами
Даниил Игнатенко стал игроком «Слована»
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко стал игроком братиславского «Слована».
Трансфер 27-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь недавно его прошлый клуб, французский «Бордо», был лишен профессионального статуса.
«Слован» в этой кампании будет участвовать в единственной группе Лиги чемпионов. Украинским болельщикам «Слован» может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского «динамо», который состоялся в январе 2024 года.
В прошлом сезоне Игнатенко провел за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.
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