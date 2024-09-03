ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко стал игроком братиславского «Слована».

Трансфер 27-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь недавно его прошлый клуб, французский «Бордо», был лишен профессионального статуса.

«Слован» в этой кампании будет участвовать в единственной группе Лиги чемпионов. Украинским болельщикам «Слован» может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского «динамо», который состоялся в январе 2024 года.

В прошлом сезоне Игнатенко провел за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.