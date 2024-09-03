Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами
Другие новости
03 сентября 2024, 19:10 |
1604
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами

Даниил Игнатенко стал игроком «Слована»

03 сентября 2024, 19:10 |
1604
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко стал игроком братиславского «Слована».

Трансфер 27-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь недавно его прошлый клуб, французский «Бордо», был лишен профессионального статуса.

«Слован» в этой кампании будет участвовать в единственной группе Лиги чемпионов. Украинским болельщикам «Слован» может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского «динамо», который состоялся в январе 2024 года.

В прошлом сезоне Игнатенко провел за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

По теме:
«Это мечта». Игнатенко рассказал, почему решил перебраться в Слован
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Кащук вернулся в Азербайджан
трансферы Бордо Слован Братислава свободный агент чемпионат Словакии по футболу Даниил Игнатенко Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Футбол | 03 сентября 2024, 10:25 12
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?

Итальянец просил серьезных капиталовложений в команду, но они последовали только после его ухода

Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины
Футбол | 03 сентября 2024, 18:44 0
Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины
Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины

У Берата Джимсити мышечная травма

Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»
Футбол | 03.09.2024, 16:29
Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»
Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Теннис | 03.09.2024, 06:56
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Теннис | 03.09.2024, 03:59
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
02.09.2024, 18:34 39
Футбол
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 3
Футбол
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
02.09.2024, 07:55 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
01.09.2024, 21:18 76
Футбол
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
02.09.2024, 10:55
Теннис
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
02.09.2024, 09:15
Теннис
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
02.09.2024, 04:33
Теннис
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
02.09.2024, 17:10 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем