ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
Лука Лацабидзе стал игроком одесского клуба
20-летний грузинский защитник «Шахтера» Лука Лацабидзе покинул донецкую команду.
«Черноморец» официально объявил о переходе Лацабидзе, который будет играть за одесситов под 34-м игровым номером. Детали сделки не оглашаются, по слухам Лацабидзе перешел в «Черноморец» на правах аренды.
Лацабидзе стал игроком «Шахтера» в феврале 2024 года, перейдя из грузинского клуба «Динамо» Тбилиси. За основную команду «Шахтера» Лацабидзе так и не успел провести ни одного матча.
Ранее стало известно, что Черноморец в паузе чемпионата УПЛ сыграет два спарринга.
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