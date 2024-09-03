ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024

20-летний грузинский защитник «Шахтера» Лука Лацабидзе покинул донецкую команду.

«Черноморец» официально объявил о переходе Лацабидзе, который будет играть за одесситов под 34-м игровым номером. Детали сделки не оглашаются, по слухам Лацабидзе перешел в «Черноморец» на правах аренды.

Лацабидзе стал игроком «Шахтера» в феврале 2024 года, перейдя из грузинского клуба «Динамо» Тбилиси. За основную команду «Шахтера» Лацабидзе так и не успел провести ни одного матча.

Ранее стало известно, что Черноморец в паузе чемпионата УПЛ сыграет два спарринга.