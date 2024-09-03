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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 18:55 |
1695
12

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024

Лука Лацабидзе стал игроком одесского клуба

03 сентября 2024, 18:55 |
1695
12
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
ФК Черноморец. Лука Лацабидзе

20-летний грузинский защитник «Шахтера» Лука Лацабидзе покинул донецкую команду.

«Черноморец» официально объявил о переходе Лацабидзе, который будет играть за одесситов под 34-м игровым номером. Детали сделки не оглашаются, по слухам Лацабидзе перешел в «Черноморец» на правах аренды.

Лацабидзе стал игроком «Шахтера» в феврале 2024 года, перейдя из грузинского клуба «Динамо» Тбилиси. За основную команду «Шахтера» Лацабидзе так и не успел провести ни одного матча.

Ранее стало известно, что Черноморец в паузе чемпионата УПЛ сыграет два спарринга.

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Лука Лацабидзе трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Черноморец Одесса
Дмитро Олійник Источник: ФК Черноморец
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Комментарии 12
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ALKOSruLKA
обіцяли бразильців вагон, але вирішили піти дешевим перевіреним орендупольським шляхом...
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+5
sania
В цьому сезоні Чорноморець пішки до Львова ходитиме на свої домашні матчі, що б догодити
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+3
romario1501
Чорноморець потихенько стає Арендоморцем)))
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+3
Vovan78
В такому випадку нааіщо називати одеський клуб Чорноморець? З такою кількістю орендованих гравців Шахтаря можна називати Шахтар 2.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Pavel_i_CO
Дуже приємно, що цей Арєндоморєц - один з головних претендентів на виліт з УПЛ. Пєрдів чекає цей клуб-прокладку
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-1
Burevestnik
прогноз погоди:
- - - 
в Києві 2.11.2024 очікується слабкий вітер і шторм  силою 3 бали
від Чорноморця на рахунок Шахтьора.           
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Понакупляли тих грузинів пачками - тепер спихають по одному )
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-2
Фанькин кот
Вот и ладненько. Молодые игроки нашего чемпиона поднаберутся опыта, а в следующем сезоне и за место в основе горняков поборятся. Что ж, в условиях войны это неплохой вариант - и для Шахты, и для Черика.
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-2
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