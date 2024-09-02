Черноморец в паузе чемпионата сыграет два спарринга

Как стало известно Sport.ua, одесский «Черноморец» 3 сентября начнет подготовку к поединку 6 тура чемпионата УПЛ – с «Ингульцом», который состоится 14 сентября. Не исключено, что 7 сентября подопечные Александра Бабича проведут сразу два спарринга с одесскими любительскими командами.

Основное внимание на тренировках будет сосредоточено на физических кондициях, ведь в последнее время «Черноморец» пополнило немало новичков, которые находятся в разном состоянии готовности.

По имеющимся данным, ожидается, что на следующей неделе уже будет тренироваться в общей группе защитник Роман Савченко, который травмировался в поединке 3 тура – с «Колосом». В лазарете остается только стоппер, легионер Владимир Арсич, у которого более серьезное повреждение.

Сейчас «Черноморец» занимает 13 место, набрав три очка.

Ранее бывший тренер «Днепра-1» Юрий Максимов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны одесского «Черноморца».