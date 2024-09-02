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Чемпионат Украины
02 сентября 2024, 10:28 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:41
84
0

Черноморец в паузе чемпионата сыграет два спарринга

Одесситы сделают акцент на физических кондициях

02 сентября 2024, 10:28 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:41
84
0
Черноморец в паузе чемпионата сыграет два спарринга
Instagram. Владимир Арсич

Как стало известно Sport.ua, одесский «Черноморец» 3 сентября начнет подготовку к поединку 6 тура чемпионата УПЛ – с «Ингульцом», который состоится 14 сентября. Не исключено, что 7 сентября подопечные Александра Бабича проведут сразу два спарринга с одесскими любительскими командами.

Основное внимание на тренировках будет сосредоточено на физических кондициях, ведь в последнее время «Черноморец» пополнило немало новичков, которые находятся в разном состоянии готовности.

По имеющимся данным, ожидается, что на следующей неделе уже будет тренироваться в общей группе защитник Роман Савченко, который травмировался в поединке 3 тура – с «Колосом». В лазарете остается только стоппер, легионер Владимир Арсич, у которого более серьезное повреждение.

Сейчас «Черноморец» занимает 13 место, набрав три очка.

Ранее бывший тренер «Днепра-1» Юрий Максимов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны одесского «Черноморца».

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Черноморец Одесса инсайд Александр Бабич товарищеские матчи Роман Савченко Владимир Арсич
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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