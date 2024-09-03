Стали известны потенциальные соперники Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Во вторник, 3 сентября 2024 года, состоялась жеребьевка первых раундов Юношеской Лиги УЕФА 2024/25.

Киевское «Динамо» U-19 благодаря высокому рейтингу начнет свое выступление со второго раунда Пути чемпионов.

Соперники «Динамо» в Пути чемпионов:

2 раунд – победитель пары «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Марибор» (Словения)

3 раунд – победитель матча между победителями пар «Билис» (Албания) / «2 Коррику» (Косово) и ЮСД (Ирландия) / «Стьярнан» (Исландия)

Игры второго раунда состоятся 23 октября и 6 ноября, матчи третьего раунда запланированы на 27 ноября и 11 декабря.

После трех раундов 10 оставшихся команд сыграют в 1/16 финала против клубов с рейтингом с 7-го по 16-й по итогам Пути Лиги чемпионов. Победитель каждого противостояния на этих стадиях будет определяться по итогам одного матча.