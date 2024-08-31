Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 узнал календарь матчей

Шахтер опубликовал расписание матчей группового этапа Юношеской лиги УЕФА. В этот раз соперники и расписание не повторяет формат Лиги чемпионов, где основная команда проведет восемь матчей.

У Шахтера U-19 будет шесть игр.

Календарь матчей

1-й тур. 18 сентября. «Болонья» U19 – «Шахтер» U19

2-й тур. 2 октября. «Шахтер» U19 – «Аталанта» U19

3-й тур. 22 октября. «Арсенал» U19 – «Шахтер» U19

4-й тур. 6 ноября. «Шахтер» U19 – «Янг Бойз» U19

5-й тур. 27 ноября. ПСВ U19 – «Шахтер» U19

6-й тур. 10 декабря. «Шахтер» U19 – «Бавария» U19

После матчей основного этапа команды, занявшие 1-6-е места в рейтинге Пути Лиги чемпионов, автоматически попадут в 1/16 финала, где сыграют с командами, занявшими 17-22-е места в этом рейтинге. Клубы, занявшие 7–16 места, в 1/16 финала встретятся с командами, прошедшими отбор через Путь чемпионов стран.