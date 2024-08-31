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Лига чемпионов
31 августа 2024, 17:33 | Обновлено 31 августа 2024, 17:53
742
0

Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 узнал календарь матчей

Команда сыграет шесть матчей на групповом этапе

31 августа 2024, 17:33 | Обновлено 31 августа 2024, 17:53
742
0
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 узнал календарь матчей
ФК Шахтер

Шахтер опубликовал расписание матчей группового этапа Юношеской лиги УЕФА. В этот раз соперники и расписание не повторяет формат Лиги чемпионов, где основная команда проведет восемь матчей.

У Шахтера U-19 будет шесть игр.

Календарь матчей

1-й тур. 18 сентября. «Болонья» U19 – «Шахтер» U19
2-й тур. 2 октября. «Шахтер» U19 – «Аталанта» U19
3-й тур. 22 октября. «Арсенал» U19 – «Шахтер» U19
4-й тур. 6 ноября. «Шахтер» U19 – «Янг Бойз» U19
5-й тур. 27 ноября. ПСВ U19 – «Шахтер» U19
6-й тур. 10 декабря. «Шахтер» U19 – «Бавария» U19

После матчей основного этапа команды, занявшие 1-6-е места в рейтинге Пути Лиги чемпионов, автоматически попадут в 1/16 финала, где сыграют с командами, занявшими 17-22-е места в этом рейтинге. Клубы, занявшие 7–16 места, в 1/16 финала встретятся с командами, прошедшими отбор через Путь чемпионов стран.

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Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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