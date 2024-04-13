Довбика сватают в Атлетико, Лунина – в Баварию, успешный старт в теннисе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 апреля.

1. Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов

В следующем матче боссы «Атлетико» будут внимательно следить за Артемом Довбиком

2. Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю

Бавария видит в Андрее преемника Мануэля Нойера, но необязательно уже в сезоне 2024/25

3. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, сыграет ли Цыганков против Атлетико

Украинский вингер «Жироны» не попал в заявку на матч

4. Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков

Лондонский клуб готовит распродажу

5. Контракт истекает через год. Ман Сити решил, что делать с Гвардиолой

Англичане ближайшим летом попробуют подписать с тренером новое соглашение

6. Украина – Румыния – 1:0. Цуренко с мощным камбеком выиграла у Богдан

Леся в стартовой игры матчевого противостояния переиграла Ану в трех партиях

7. Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче

Элина переиграла Жаклин во 2-й игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг

8. Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины

В новом евросезоне Украина будет стартовать с 21-й позиции

9. Андерсон возвращается после задержания. Сразится с топовым экс-крузером

Отличный тест для серьезного проспекта

10. Турецкий треш. Почему Фенербахче слил Суперкубок и готов покинуть Суперлигу

О ситуации вокруг одного из наиболее титулованных клубов Турции