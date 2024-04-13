Довбика сватают в Атлетико, Лунина – в Баварию, успешный старт в теннисе
Главные новости за 12 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 апреля.
1. Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
В следующем матче боссы «Атлетико» будут внимательно следить за Артемом Довбиком
2. Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Бавария видит в Андрее преемника Мануэля Нойера, но необязательно уже в сезоне 2024/25
3. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, сыграет ли Цыганков против Атлетико
Украинский вингер «Жироны» не попал в заявку на матч
4. Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Лондонский клуб готовит распродажу
5. Контракт истекает через год. Ман Сити решил, что делать с Гвардиолой
Англичане ближайшим летом попробуют подписать с тренером новое соглашение
6. Украина – Румыния – 1:0. Цуренко с мощным камбеком выиграла у Богдан
Леся в стартовой игры матчевого противостояния переиграла Ану в трех партиях
7. Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Элина переиграла Жаклин во 2-й игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг
8. Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
В новом евросезоне Украина будет стартовать с 21-й позиции
9. Андерсон возвращается после задержания. Сразится с топовым экс-крузером
Отличный тест для серьезного проспекта
10. Турецкий треш. Почему Фенербахче слил Суперкубок и готов покинуть Суперлигу
О ситуации вокруг одного из наиболее титулованных клубов Турции
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