Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбика сватают в Атлетико, Лунина – в Баварию, успешный старт в теннисе
Другие новости
13 апреля 2024, 10:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 12:00
281
0

Довбика сватают в Атлетико, Лунина – в Баварию, успешный старт в теннисе

Главные новости за 12 апреля на Sport.ua

13 апреля 2024, 10:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 12:00
281
0
Довбика сватают в Атлетико, Лунина – в Баварию, успешный старт в теннисе
Twitter. Довбик и Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 апреля.

1. Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
В следующем матче боссы «Атлетико» будут внимательно следить за Артемом Довбиком

2. Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Бавария видит в Андрее преемника Мануэля Нойера, но необязательно уже в сезоне 2024/25

3. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, сыграет ли Цыганков против Атлетико
Украинский вингер «Жироны» не попал в заявку на матч

4. Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Лондонский клуб готовит распродажу

5. Контракт истекает через год. Ман Сити решил, что делать с Гвардиолой
Англичане ближайшим летом попробуют подписать с тренером новое соглашение

6. Украина – Румыния – 1:0. Цуренко с мощным камбеком выиграла у Богдан
Леся в стартовой игры матчевого противостояния переиграла Ану в трех партиях

7. Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Элина переиграла Жаклин во 2-й игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг

8. Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
В новом евросезоне Украина будет стартовать с 21-й позиции

9. Андерсон возвращается после задержания. Сразится с топовым экс-крузером
Отличный тест для серьезного проспекта

10. Турецкий треш. Почему Фенербахче слил Суперкубок и готов покинуть Суперлигу
О ситуации вокруг одного из наиболее титулованных клубов Турции

По теме:
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Суперматч ЛЧ в Париже, победа Атлетико, успех Прометея, что с Ярмоленко
Шоу в Мадриде и Лондоне, Лунин пропустил трижды, Зинченко сыграл тайм
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Футбол | 12 апреля 2024, 18:49 38
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку

Рефери не стоило назначать пенальти в матче Кубка Украины

Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 13 апреля 2024, 09:45 2
Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в Ла Лиге

Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Футбол | 13.04.2024, 00:04
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.04.2024, 11:30
Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Футбол | 12.04.2024, 16:15
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 30
Футбол
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
12.04.2024, 08:11 3
Футбол
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
11.04.2024, 20:32
Биатлон
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
12.04.2024, 19:21 3
Футбол
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
11.04.2024, 23:50 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем