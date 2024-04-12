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Испания
12 апреля 2024, 14:24 |
768
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, сыграет ли Цыганков против Атлетико

Украинский вингер «Жироны» не попал в заявку на матч

12 апреля 2024, 14:24 |
768
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, сыграет ли Цыганков против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля 2024 года состоится матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Жироной».

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок. Ранее главный тренер команды Мичел заявил, что 26-летний футболист получил повреждение икроножной мышцы.

Нападающий Артем Довбик, соотечественник Виктора Цыганкова, попал в список игроков, которые отправились в Мадрид, следовательно сможет принять участие в матче.

Игра «Атлетико» - «Жирона» пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», который находится в Мадриде. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

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травма Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков заявка Артем Довбик
Источник ФК Жирона
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