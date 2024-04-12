ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, сыграет ли Цыганков против Атлетико
Украинский вингер «Жироны» не попал в заявку на матч
13 апреля 2024 года состоится матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Жироной».
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок. Ранее главный тренер команды Мичел заявил, что 26-летний футболист получил повреждение икроножной мышцы.
Нападающий Артем Довбик, соотечественник Виктора Цыганкова, попал в список игроков, которые отправились в Мадрид, следовательно сможет принять участие в матче.
Игра «Атлетико» - «Жирона» пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», который находится в Мадриде. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
📋 CONVOCATÒRIA#AtletiGirona pic.twitter.com/exHc4YgiBr— Girona FC (@GironaFC) April 12, 2024
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