Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов

В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

По информации портала Masfichajes, руководство мадридского клуба в этом матче будет внимательно следить за тремя игроками «Жироны», которые находятся в трансферном списке «Атлетико». Отмечается, что «матрасники» заинтересованы в трансфере защитника Мигеля Гутьерреса, полузащитника Арнау Мартинеса и украинского голеадора Артема Довбика.

«Атлетико» хочет подписать Довбика уже в следующее трансферное окно, однако мадридцам нужно сделать «Жироне» солидное предложение, ведь каталонцы не горят желаниями отпускать украинца.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.