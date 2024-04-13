Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Лондонский клуб готовит распродажу
Лондонский «Челси» готовит масштабную распродажу игроков в летнее трансферное окно.
По информации портала Football London, лондонский клуб планирует расстаться с 11 футболистами. В список попали партнер Андрея Лунина, находящийся в аренде в «Реале», Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Маланг Сарр, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Ян Матсен, Льюис Холл, Хаким Зиеш, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку и Армандо Бройя.
В список не попал украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, который, вероятно, продолжит карьеру в лондонском клубе в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.
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