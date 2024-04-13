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  4. Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Англия
13 апреля 2024, 00:02 |
485
1

Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков

Лондонский клуб готовит распродажу

13 апреля 2024, 00:02 |
485
1
Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» готовит масштабную распродажу игроков в летнее трансферное окно.

По информации портала Football London, лондонский клуб планирует расстаться с 11 футболистами. В список попали партнер Андрея Лунина, находящийся в аренде в «Реале», Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Маланг Сарр, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Ян Матсен, Льюис Холл, Хаким Зиеш, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку и Армандо Бройя.

В список не попал украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, который, вероятно, продолжит карьеру в лондонском клубе в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.

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Кепа Аррисабалага Тиаго Силва Маланг Сарр Трево Чалоба Марк Кукурелья Ян Матсен Хаким Зиеш Конор Галлахер Армандо Бройя Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы
Источник Sport.ua
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Микола Захарченко
Галлахера потрібно залишити , та й Кукурелья наче знаходить свою гру 
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