Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков

Лондонский «Челси» готовит масштабную распродажу игроков в летнее трансферное окно.

По информации портала Football London, лондонский клуб планирует расстаться с 11 футболистами. В список попали партнер Андрея Лунина, находящийся в аренде в «Реале», Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Маланг Сарр, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Ян Матсен, Льюис Холл, Хаким Зиеш, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку и Армандо Бройя.

В список не попал украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, который, вероятно, продолжит карьеру в лондонском клубе в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.