Контракт истекает через год. Ман Сити решил, что делать с Гвардиолой

Руководство «Манчестер Сити» приняло решение относительно судьбы истекающего летом 2025 года контракта главного тренера команды Жузепа Гвардиолы.

Уже этим летом «горожане» намерены провести с коучем переговоры относительно пролонгации сотрудничества.

При этом, клуб не намерен торопить или оказывать какое-то давление на Гвардиолу. Ранее отношения между сторонами строились аналогично, так как «Манчестер Сити» понимал, что Жузеп оценит ситуацию «в нужное время».

В случае, если Гвардиола все-таки решит уйти после восьми лет в клубе, «Манчестер Сити» не хочет быть застигнутым врасплох. По этой причине «горожане» уже присматриваются к другим наставникам, среди которых им особенно импонирует Микель Артета из «Арсенала».

Ранее Гвардиола в ироничной манере рассказал, что мотивирует его оставаться в футболе.