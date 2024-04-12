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  4. Контракт истекает через год. Ман Сити решил, что делать с Гвардиолой
Англия
12 апреля 2024, 15:32 |
1407
0

Контракт истекает через год. Ман Сити решил, что делать с Гвардиолой

Англичане ближайшим летом попробуют подписать с тренером новое соглашение

12 апреля 2024, 15:32 |
1407
0
Контракт истекает через год. Ман Сити решил, что делать с Гвардиолой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Руководство «Манчестер Сити» приняло решение относительно судьбы истекающего летом 2025 года контракта главного тренера команды Жузепа Гвардиолы.

Уже этим летом «горожане» намерены провести с коучем переговоры относительно пролонгации сотрудничества.

При этом, клуб не намерен торопить или оказывать какое-то давление на Гвардиолу. Ранее отношения между сторонами строились аналогично, так как «Манчестер Сити» понимал, что Жузеп оценит ситуацию «в нужное время».

В случае, если Гвардиола все-таки решит уйти после восьми лет в клубе, «Манчестер Сити» не хочет быть застигнутым врасплох. По этой причине «горожане» уже присматриваются к другим наставникам, среди которых им особенно импонирует Микель Артета из «Арсенала».

Ранее Гвардиола в ироничной манере рассказал, что мотивирует его оставаться в футболе.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити продление контракта
Источник HITC
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