Гвардиола признался в личной мотивации в карьере

Испанский наставник английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о мотивации в своей профессиональной карьере.

«Я люблю это дело. Платят хорошо, и мне это нравится. Мне нравится играть и здесь, и на выезде в Лутоне. Когда я перестану чувствовать это, то остановлюсь», – заявил Гвардиола.

Как известно, во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Жузеп Гвардиола поделился планами на предстоящий матч с «галактикос».