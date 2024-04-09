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  4. Гвардиола признался в личной мотивации в карьере
Англия
09 апреля 2024, 11:56 |
273
0

Гвардиола признался в личной мотивации в карьере

Испанец позволил себе ироничное признание

09 апреля 2024, 11:56 |
273
0
Гвардиола признался в личной мотивации в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский наставник английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о мотивации в своей профессиональной карьере.

«Я люблю это дело. Платят хорошо, и мне это нравится. Мне нравится играть и здесь, и на выезде в Лутоне. Когда я перестану чувствовать это, то остановлюсь», – заявил Гвардиола.

Как известно, во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Жузеп Гвардиола поделился планами на предстоящий матч с «галактикос».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Goal.com
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