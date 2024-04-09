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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если мы выиграли ЛЧ один раз, мы можем сделать это снова»
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 09 апреля 2024, 03:45
68
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если мы выиграли ЛЧ один раз, мы можем сделать это снова»

Тренер «Ман Сити» поделился планами на предстоящий матч

09 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 09 апреля 2024, 03:45
68
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если мы выиграли ЛЧ один раз, мы можем сделать это снова»
УЕФА. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, чего ждет от четвертьфинального матча с мадридским «Реалом» 9 апреля.

«Если мы выиграли Лигу чемпионов один раз, мы можем сделать это снова. Обыграть Мадрид дважды подряд тяжело. В этом состязании цель непростая. У них есть гордость, они должны быть умными и играть, а мы увидим, что произойдет в ответном матче.

Травмы футболистов? Гвардиол вызывает сомнения. Так и есть. У Мадрида Куртуа, Алаба, Милитао также травмированы. Это верно, что лучший игрок, который может контролировать такого игрока, как Винисиус, — Кайл Уокер, к сожалению, он травмировался в товарищеской игре.

Мы были лучшими в прошлом сезоне в матчах с «Реалом» не потому, что Мадрид был плохим. В этом клубе их всегда оценивают, что они были плохими, если они проиграют. Я думаю иначе. Они были неплохие, но мы были лучше», – сказал Гвардиола.

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пресс-конференция Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Жузеп Гвардиола
Источник УЕФА
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