Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если мы выиграли ЛЧ один раз, мы можем сделать это снова»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, чего ждет от четвертьфинального матча с мадридским «Реалом» 9 апреля.

«Если мы выиграли Лигу чемпионов один раз, мы можем сделать это снова. Обыграть Мадрид дважды подряд тяжело. В этом состязании цель непростая. У них есть гордость, они должны быть умными и играть, а мы увидим, что произойдет в ответном матче.

Травмы футболистов? Гвардиол вызывает сомнения. Так и есть. У Мадрида Куртуа, Алаба, Милитао также травмированы. Это верно, что лучший игрок, который может контролировать такого игрока, как Винисиус, — Кайл Уокер, к сожалению, он травмировался в товарищеской игре.

Мы были лучшими в прошлом сезоне в матчах с «Реалом» не потому, что Мадрид был плохим. В этом клубе их всегда оценивают, что они были плохими, если они проиграют. Я думаю иначе. Они были неплохие, но мы были лучше», – сказал Гвардиола.