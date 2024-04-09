Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если мы выиграли ЛЧ один раз, мы можем сделать это снова»
Тренер «Ман Сити» поделился планами на предстоящий матч
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, чего ждет от четвертьфинального матча с мадридским «Реалом» 9 апреля.
«Если мы выиграли Лигу чемпионов один раз, мы можем сделать это снова. Обыграть Мадрид дважды подряд тяжело. В этом состязании цель непростая. У них есть гордость, они должны быть умными и играть, а мы увидим, что произойдет в ответном матче.
Травмы футболистов? Гвардиол вызывает сомнения. Так и есть. У Мадрида Куртуа, Алаба, Милитао также травмированы. Это верно, что лучший игрок, который может контролировать такого игрока, как Винисиус, — Кайл Уокер, к сожалению, он травмировался в товарищеской игре.
Мы были лучшими в прошлом сезоне в матчах с «Реалом» не потому, что Мадрид был плохим. В этом клубе их всегда оценивают, что они были плохими, если они проиграют. Я думаю иначе. Они были неплохие, но мы были лучше», – сказал Гвардиола.
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