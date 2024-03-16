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Чемпионат Украины
Черноморец
17.03.2024 15:30 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 17:50 | Обновлено 16 марта 2024, 18:11
264
0

Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После зимнего перерыва обе команды еще не побеждали

16 марта 2024, 17:50 | Обновлено 16 марта 2024, 18:11
264
0
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Завершит 21-й тур украинской Премьер-Лиги поединок в Одессе, где местный «Черноморец» будет принимать «Верес» из Ровно. В турнирной таблице соперников на данный момент разделяет 10 очков (у одесситов – 23 очка, а у будущих гостей – 13). И что примечательно, после возобновления чемпионата страны в этом году обе команды еще не порадовали своих болельщиков победами.

Черноморец

Подопечные Романа Григорчука нынешней весной провели три матча, в которых один раз сыграли вничью и дважды проиграли. К примеру, в предыдущем туре одесситы на своем поле уступили полтавской «Ворскле» со счетом 0:1. Это единственный гол был забит на предпоследней 89-й минуте основного времени после розыгрыша углового. Уже в компенсированное время хозяева поля могли уйти от поражения, но Штогрин с близкого расстояния не попал в ворота.

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Вообще от «Черноморца» можно было ожидать лучшего, ведь первую половину сезона команда провела совсем неплохо. В межсезонье одесситы попытались усилить некоторые позиции, однако пока что этого не получается. Более того, после матча с «Ворсклой» на пресс-конференции наставник моряков сообщил о том, что один из новичков 25-летний нигерийский полузащитник Джек Ипалибо, на которого очень рассчитывал тренерский штаб, собрал вещи и уехал. Скорее всего, навсегда.

А еще в матче с «Вересом» хозяева поля не смогут рассчитывать на поддержку болельщиков. Из-за недавних обстрелов Одессы российскими захватчиками местная областная военная администрация запретила зрителям приходить на стадион.

Из хороших новостей «Черноморца» можно отметить, что буквально за несколько дней до предстоящей игры клуб подписал известного украинского полузащитника 33-летнего Владислава Огирю, последней командой которого было житомирское «Полесье». Этот игрок достаточно опытный и может помочь наладить игру в центре поля.

Верес

Интересно, что футболисты из Ровно тоже набрали одно очко в трех предыдущих матчах. С той лишь разницей, что сперва они дважды покидали поле побежденными, а в 20-м туре неожиданно спаслись в поединке с киевским «Динамо» 1:1. Тогда «Верес» забил ответный гол на 8-й (!) компенсированной минуте матча. Пенальти четко реализовал недавний новичок клуба Марко Мрвальевич.

Кстати, это был уже второй забитый мяч черногорского нападающего в трех проведенных играх. По всей видимости, селекционеры ровенской команды не ошиблись в своем выборе, так что «Верес» явно усилил атакующую линию. И это очень важно, так как подопечным Олега Шандрука надо выбираться из зоны вылета.

К сожалению для «Вереса», в матче с «Черноморцем» он не сможет рассчитывать на бразильского защитника Жулио Сезара. В двух матчах подряд он получал предупреждения и в итоге у него уже накопилось четыре желтые карточки. Эта потеря для команды из Ровно достаточно ощутима, так как в девяти предыдущих поединках бразилец неизменно выходил на поле в стартовом составе.

Статистика матчей

В первом круге нынешнего чемпионата «Верес» на своем поле победил «Черноморец» со счетом 3:1. У победителей голы забили Яго (с пенальти), Станислав и Владислав Шарай. Гол престижа провел Илья Путря, реализовавший одиннадцатиметровый удар. А вообще на уровне Премьер-Лиги соперники встречались 10 раз. 5 раз побеждал «Черноморец», четырежды успех праздновал «Верес» и только один поединок завершился вничью.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Иеде

«Верес»: Когут, Шевченко, Гакман, Кучеренко, Морозко, Банада, Кучеров, Шастал, Янаков, Шестаков, Мрвальевич.

Прогноз на противостояние:

Несмотря на то, что команды далеко друг от друга в турнирной таблице, предположим, что игра будет равной. И счет на табло по окончанию матча окажется ничейным 1:1.

17 марта, воскресенье

«Черноморец» – «Верес»
Одесса. Стадион «Черноморец». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЧЕРНОМОРЕЦ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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