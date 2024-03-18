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Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 14:09 |
707
0

Олег ШАНДРУК: «Будем еще не раз по-мужски говорить с командой»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал победу над «Черноморцем»

18 марта 2024, 14:09 |
707
0
Олег ШАНДРУК: «Будем еще не раз по-мужски говорить с командой»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 21-го тура УПЛ:

«Сложный для нас матч. Также повлиял на игру часовой перерыв из-за сигнала воздушной тревоги. Настроиться на игру снова после этого – непросто. Поэтому стартовые минут двадцать после перерыва нам не удались.

По моему мнению, мы недонастроились. Были не готовы ко второму тайму. Это тоже непростой этап для нас. Будем еще не раз с командой по-мужски об этом говорить. Зато потом мы неплохо прессинговали и создавали хорошие моменты. Старались избежать нервной концовки.

Радует количество созданных моментов, но мы все-еще мало забиваем. Наверное, именно через такие игры ребята должны получить уверенность в себе.

Сегодня вернулись в игру Виталий Дахновский и Яго Сикейра, которые не играли против «Динамо». Зато мы не могли рассчитывать на Жулио Сезара и Евгения Шевченко. Доверили место на поле тем, кто был лучше готов. По выбору Евгения Паста – то у нас два равноценных голкипера сейчас. Сегодня доверились ему и Евгений не подвел.

Победа добавляет позитива. Но мы договорились не смотреть в турнирную таблицу. Нам нужно побеждать в каждой игре. В турнирную таблицу посмотрим после завершения чемпионата».

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига Черноморец - Верес Олег Шандрук пресс-конференция
Источник ФК Верес
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