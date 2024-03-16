В воскресенье, 17-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Последний тур чемпионата перед началом международного перерыва будет завершаться в Одессе, где уже которую неделю подряд, к сожалению, происходят исключительно трагические события. Но команда Романа Григорчука находится в тяжелом положении в плане результатов в 2024 году, поэтому должна побеждать, несмотря на всю ту боль, которую причинил еще один теракт в родном городе. У футболистов Олега Шандрука тем временем дела в плане результатов обстоят еще хуже, но они как-то умудрились забрать очки у «Динамо» (1:1), поэтому могут захотеть развить успех.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.