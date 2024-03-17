Ровенский волнорез. Верес в Одессе минимально переиграл Черноморец

Двадцать первому туру украинской Премьер-лиги удалось охватить почти всю последнюю неделю и развлечь наших болельщиков как во время еврокубковых будней, так и во время очередного футбольного уикенда. Последнего перед наступлением мартовского международного перерыва, поэтому и значение его было трудно переоценить.

Одесскому «Черноморцу» и ровенскому «Вересу» при этом вообще уделялось едва ли не самое большое внимание, поскольку для их противостояния организаторы предоставили отдельный день в календаре. Правда, с учетом обстоятельств безопасности, решили команды все же начать свою игру как можно раньше, чтобы в случае чего не было необходимости придумывать переносы и без того запутанном календаре. Как мы узнали впоследствии – не зря.

Однако первый тайм мы все же отыграли в полном объеме в заранее определенные сроки и он при этом получился довольно интересным. Точнее, его таким сделал быстрый гол гостей, которые уже на шестой минуте усилиями новичка Мрвалевича открыли счет. Марко обещал забить семь голов до конца сезона, а тут уже вколотил третий под перекладину с подачи Шастала со штрафного с правого фланга. И все это только в четвертом матче за ровенский коллектив. Неплохой зачин.

И нашей игре этот гол добавил заметной остроты, потому что отсидеться в защите команда Григорчука уже не могла, потому что даже при пустых трибунах проигрывать дома «Черноморец» не любит. Но со столь плохой реализацией и тех лишь отдаленно похожих на голевые моменты у чужих ворот «морякам» просто нечего было ловить. Соперники зато усилиями того же Мрвалевича могли удвоить преимущество, однако черногорец ошибся ударом головой в завершение очередного стандарта.

А потом мы ушли на перерыв, вернуться из которого вовремя не сумели из-за воздушной тревоги. Как и предполагали организаторы игры, поэтому оставалось только надеяться, что вынужденный отдых не растянется на длительное время. Но он все же растянулся, поэтому игра в целом длилась фактически три тайма, один из которых команды даже не присутствовали на поле.

Когда же игра была возобновлена, то атаковал сначала исключительно «Черноморец». Неплохой старт в противовес тому, что мы увидели до перерыва. Но все равно недостаточный для того, чтобы что-то изменить в этой игре. Даже за счет нескольких отличных голевых моментов с игрой на втором этаже от Ермакова и Васильева. У последнего вообще был супермомент с ударом головой в завершение подачи с правого фланга на дальней штанге, но Паст совершил удивительное спасение.

Но чтобы подобные эпизоды возникали у «моряков» в дальнейшем, то такого нам уже и вспомнить не удастся. Зато «Верес» под занавес встречи своими контратаками был обязан закрывать этот матч досрочно, однако удивительным образом терял собственные возможности отнюдь не хуже соперников. Однако подопечные Шандрука хоть с добытыми очками остались после этого матча и вместе с тем вышли из зоны вылета.

После международного перерыва одесский «Черноморец» будет гостить у житомирского «Полесья», а ривненский «Верес» будет принимать криворожский «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Черноморец» – «Верес» – 0:1

Гол: Мрвалевич, 6

Предупреждения: Салюк, 89 – Банада, 13, Шарай, 60

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков – Авагимян (Зе Гомеш, 85), Васильев, Кузык (Иеде, 76) – Штогрин, Бадибанга, Бойчук.

«Верес»: Паст – Гакман, Вовченко, Кучеренко, Морозко – Шастал (Курко, 90+2), Кучеров, Банада (Клец, 83), Дахновский (В. Шарай, 58) – Яго (Гайдучик, 58) – Мрвалевич (Шестаков, 84).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 12 (3) – 12 (4)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 2 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C