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Чемпионат Украины
Черноморец
17.03.2024 13:00 – FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 19:27 | Обновлено 17 марта 2024, 19:42
122
0

Черноморец – Верес – 0:1. Как забил Мрвальевич. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

17 марта 2024, 19:27 | Обновлено 17 марта 2024, 19:42
122
0
Черноморец – Верес – 0:1. Как забил Мрвальевич. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги Верес в гостях обыграл Черноморец (1:0).

Единственный в матче гол для Вереса забил Марко Мрвальевич на 6-й минуте.

Он замкнув навес Дмитрия Шастала со штрафного. Мяч от перекладины залетел в ворота.

УПЛ. 21-й тур, 17 марта

Черноморец Одесса – Верес Ровно – 0:1

Гол: Марко Мрвальевич, 6

Видео гола и обзор матча

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Marko Mrvaljevic (Верес).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига Черноморец - Верес Марко Мрвальевич Дмитрий Шастал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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