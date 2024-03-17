17.03.2024 13:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига17 марта 2024, 19:27 | Обновлено 17 марта 2024, 19:42
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Черноморец – Верес – 0:1. Как забил Мрвальевич. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги
17 марта 2024, 19:27 | Обновлено 17 марта 2024, 19:42
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В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги Верес в гостях обыграл Черноморец (1:0).
Единственный в матче гол для Вереса забил Марко Мрвальевич на 6-й минуте.
Он замкнув навес Дмитрия Шастала со штрафного. Мяч от перекладины залетел в ворота.
УПЛ. 21-й тур, 17 марта
Черноморец Одесса – Верес Ровно – 0:1
Гол: Марко Мрвальевич, 6
Видео гола и обзор матча
События матча
6’
ГОЛ ! Мяч забил Marko Mrvaljevic (Верес).
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