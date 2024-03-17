В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги Верес в гостях обыграл Черноморец (1:0).

Единственный в матче гол для Вереса забил Марко Мрвальевич на 6-й минуте.

Он замкнув навес Дмитрия Шастала со штрафного. Мяч от перекладины залетел в ворота.

УПЛ. 21-й тур, 17 марта

Черноморец Одесса – Верес Ровно – 0:1

Гол: Марко Мрвальевич, 6

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