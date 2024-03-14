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  4. ОВА изменила решение. Черноморцу запретили пускать зрителей на стадион
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 16:35 |
151
0

ОВА изменила решение. Черноморцу запретили пускать зрителей на стадион

Одесский клуб будет вынужден играть при пустых трибунах

14 марта 2024, 16:35 |
151
0
ОВА изменила решение. Черноморцу запретили пускать зрителей на стадион

Одесский «Черноморец» не сможет допустить на трибуны зрителей в следующем домашнем матче УПЛ против «Вереса» (17 марта). Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера сообщалось о том, что «Черноморец» получил разрешение от Одесской ОВА на допуск ограниченного количества болельщиков на стадион, однако сегодня ОВА свое решение изменила из-за постоянных атак города российской армией.

«За такой короткий отрезок времени трудно болельщикам вовремя покинуть трибуны и прибыть в укрытие. Даже если болельщиков незначительное количество по сравнению с проектной вместимостью стадиона», - заявил заместитель председателя Одесской ОГА Дмитрий Радулов.

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Источник РБК-Украина
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