ОВА изменила решение. Черноморцу запретили пускать зрителей на стадион

Одесский «Черноморец» не сможет допустить на трибуны зрителей в следующем домашнем матче УПЛ против «Вереса» (17 марта). Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера сообщалось о том, что «Черноморец» получил разрешение от Одесской ОВА на допуск ограниченного количества болельщиков на стадион, однако сегодня ОВА свое решение изменила из-за постоянных атак города российской армией.

«За такой короткий отрезок времени трудно болельщикам вовремя покинуть трибуны и прибыть в укрытие. Даже если болельщиков незначительное количество по сравнению с проектной вместимостью стадиона», - заявил заместитель председателя Одесской ОГА Дмитрий Радулов.