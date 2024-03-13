С фанами на трибунах. Черноморец получил разрешение на матчи в Одессе
Одесская команда сможет играть с болельщиками на стадионе
Клуб УПЛ «Черноморец» сообщил, что Одесская военная администрация разрешила проведение матчей чемпионата Украины в Одессе со зрителями.
На игры допустят ограниченное количество фанов. Подробности клуб опубликует до ближайшего домашнего матча с «Вересом» 17 марта.
Прошлый домашний матч одесская команда провела без болельщиков из-за большого количества обстрелов области российскими оккупантами.
Зимой украинские власти разрешили ограниченный допуск болельщиков на спортивные мероприятия с учетом наличия рядом бомбоубежищ.
Команда Романа Григорчука в трех турах второй части сезона дважды проиграла и сыграла вничью, занимая в таблице 10-е место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ситуацию в луганском клубе расшатали Богдан Бутко и Вячеслав Чурко
Туринцы прошли на обновленный турнир ФИФА