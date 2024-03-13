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Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 18:55 | Обновлено 13 марта 2024, 19:08
226
2

С фанами на трибунах. Черноморец получил разрешение на матчи в Одессе

Одесская команда сможет играть с болельщиками на стадионе

13 марта 2024, 18:55 | Обновлено 13 марта 2024, 19:08
226
2
С фанами на трибунах. Черноморец получил разрешение на матчи в Одессе
ФК Черноморец

Клуб УПЛ «Черноморец» сообщил, что Одесская военная администрация разрешила проведение матчей чемпионата Украины в Одессе со зрителями.

На игры допустят ограниченное количество фанов. Подробности клуб опубликует до ближайшего домашнего матча с «Вересом» 17 марта.

Прошлый домашний матч одесская команда провела без болельщиков из-за большого количества обстрелов области российскими оккупантами.

Зимой украинские власти разрешили ограниченный допуск болельщиков на спортивные мероприятия с учетом наличия рядом бомбоубежищ.

Команда Романа Григорчука в трех турах второй части сезона дважды проиграла и сыграла вничью, занимая в таблице 10-е место.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец - Верес Верес Ровно зрители болельщики
Источник ФК Черноморец
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Комментарии 2
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west-ukr5555
В Одесі??? Ну, не знаю...Там час підльоту ракети лічені хвилини. Це ж не Тернопіль чи Франик.
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+3
Max-Morlock
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