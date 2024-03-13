С фанами на трибунах. Черноморец получил разрешение на матчи в Одессе

Клуб УПЛ «Черноморец» сообщил, что Одесская военная администрация разрешила проведение матчей чемпионата Украины в Одессе со зрителями.

На игры допустят ограниченное количество фанов. Подробности клуб опубликует до ближайшего домашнего матча с «Вересом» 17 марта.

Прошлый домашний матч одесская команда провела без болельщиков из-за большого количества обстрелов области российскими оккупантами.

Зимой украинские власти разрешили ограниченный допуск болельщиков на спортивные мероприятия с учетом наличия рядом бомбоубежищ.

Команда Романа Григорчука в трех турах второй части сезона дважды проиграла и сыграла вничью, занимая в таблице 10-е место.