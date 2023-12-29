Анчелотти останется в Реале, Вест Хэм обыграл Арсенал, Рождественская гонка
Главные новости за 28 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 декабря.
1А. На беду Лунина. В Реале определились с планами относительно Анчелотти
Итальянец близок к продлению соглашения с клубом
1В. Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
Украинский страж ворот начал подготовку к следующему матчу
2. «У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
Украинский вингер «Челси» провел на поле 71 минуту и забил гол
3А. РГ-2023. Симон и Клод выиграли персьют, Джима и Пидручный – в топ-5
В немецком Гельзенкирхене завершилась Рождественская гонка 2023
3В. РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
Завершился масс-старт на Рождественской гонке-2023
4. Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Александр Зинченко отыграл 64 минуты
5. Манчестер Юнайтед нацелился на 100-миллионного форварда
Виктор Дьекереш из «Спортинга» может продолжить карьеру в АПЛ
6. Максим Коваль может вернуться в УПЛ
Экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины может продолжить карьеру в Украине
7. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко – единственный кандидат на пост главы УАФ
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8. Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
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