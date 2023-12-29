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29 декабря 2023, 06:00 |
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Анчелотти останется в Реале, Вест Хэм обыграл Арсенал, Рождественская гонка

Главные новости за 28 декабря на Sport.ua

29 декабря 2023, 06:00 |
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Анчелотти останется в Реале, Вест Хэм обыграл Арсенал, Рождественская гонка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 декабря.

1А. На беду Лунина. В Реале определились с планами относительно Анчелотти
Итальянец близок к продлению соглашения с клубом

1В. Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
Украинский страж ворот начал подготовку к следующему матчу

2. «У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас
Украинский вингер «Челси» провел на поле 71 минуту и ​​забил гол

3А. РГ-2023. Симон и Клод выиграли персьют, Джима и Пидручный – в топ-5
В немецком Гельзенкирхене завершилась Рождественская гонка 2023

3В. РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
Завершился масс-старт на Рождественской гонке-2023

4. Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Александр Зинченко отыграл 64 минуты

5. Манчестер Юнайтед нацелился на 100-миллионного форварда
Виктор Дьекереш из «Спортинга» может продолжить карьеру в АПЛ

6. Максим Коваль может вернуться в УПЛ
Экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины может продолжить карьеру в Украине

7. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко – единственный кандидат на пост главы УАФ
Кандидатура легендарного футболиста и экс-тренера получила законное утверждение

8. Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
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9. 24 интриги нового теннисного сезона
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Источник Sport.ua
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