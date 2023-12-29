Анчелотти останется в Реале, Вест Хэм обыграл Арсенал, Рождественская гонка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 декабря.

1А. На беду Лунина. В Реале определились с планами относительно Анчелотти

Итальянец близок к продлению соглашения с клубом

1В. Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска

Украинский страж ворот начал подготовку к следующему матчу

2. «У него потенциал Мбаппе». Реакция фанатов на игру Мудрика против Пэлас

Украинский вингер «Челси» провел на поле 71 минуту и ​​забил гол

3А. РГ-2023. Симон и Клод выиграли персьют, Джима и Пидручный – в топ-5

В немецком Гельзенкирхене завершилась Рождественская гонка 2023

3В. РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е

Завершился масс-старт на Рождественской гонке-2023

4. Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму

Александр Зинченко отыграл 64 минуты

5. Манчестер Юнайтед нацелился на 100-миллионного форварда

Виктор Дьекереш из «Спортинга» может продолжить карьеру в АПЛ

6. Максим Коваль может вернуться в УПЛ

Экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины может продолжить карьеру в Украине

7. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко – единственный кандидат на пост главы УАФ

Кандидатура легендарного футболиста и экс-тренера получила законное утверждение

8. Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа

Готов драться с Джошуа

9. 24 интриги нового теннисного сезона

Пытаемся разобраться, что год грядущий нам готовит

10. В Эр-Рияде все спокойно. Как Аль-Хиляль и без Неймара стал командой мечты

От бразильца многого ожидали, но в конце концов научились справляться и без него