На беду Лунина. В Реале определились с планами относительно Анчелотти
Итальянец близок к продлению соглашения с клубом
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вскоре может подписать новый контракт с мадридским клубом.
Сообщается, что 10 января руководство «сливочных» намерено организовать встречу с тренером, чтобы провести с ним переговоры относительно пролонгации договора, который рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник утверждает, что Карло Анчелотти не против остаться в «Реале» и дальше, поэтому ничто не должно помешать подписанию нового соглашения.
64-летний Анчелотти возглавлял королевский клуб в 2013-2015 годах и с 2021 года до настоящего момента.
Как известно, Карло Анчелотти не испытывает сильной симпатии к украинскому голкиперу команды Андрею Лунину. Ранее сообщалось, что тренер решил больше не делить игровое время между украинцем и испанцем Кепой Аррисабалагой.
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