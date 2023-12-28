На беду Лунина. В Реале определились с планами относительно Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вскоре может подписать новый контракт с мадридским клубом.

Сообщается, что 10 января руководство «сливочных» намерено организовать встречу с тренером, чтобы провести с ним переговоры относительно пролонгации договора, который рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник утверждает, что Карло Анчелотти не против остаться в «Реале» и дальше, поэтому ничто не должно помешать подписанию нового соглашения.

64-летний Анчелотти возглавлял королевский клуб в 2013-2015 годах и с 2021 года до настоящего момента.

Как известно, Карло Анчелотти не испытывает сильной симпатии к украинскому голкиперу команды Андрею Лунину. Ранее сообщалось, что тренер решил больше не делить игровое время между украинцем и испанцем Кепой Аррисабалагой.