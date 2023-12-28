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Испания
28 декабря 2023, 10:49 | Обновлено 28 декабря 2023, 11:48
1999
1

На беду Лунина. В Реале определились с планами относительно Анчелотти

Итальянец близок к продлению соглашения с клубом

28 декабря 2023, 10:49 | Обновлено 28 декабря 2023, 11:48
1999
1
На беду Лунина. В Реале определились с планами относительно Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вскоре может подписать новый контракт с мадридским клубом.

Сообщается, что 10 января руководство «сливочных» намерено организовать встречу с тренером, чтобы провести с ним переговоры относительно пролонгации договора, который рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник утверждает, что Карло Анчелотти не против остаться в «Реале» и дальше, поэтому ничто не должно помешать подписанию нового соглашения.

64-летний Анчелотти возглавлял королевский клуб в 2013-2015 годах и с 2021 года до настоящего момента.

Как известно, Карло Анчелотти не испытывает сильной симпатии к украинскому голкиперу команды Андрею Лунину. Ранее сообщалось, что тренер решил больше не делить игровое время между украинцем и испанцем Кепой Аррисабалагой.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
Навпаки - це чудова новина для Луніна. Бо, якби пішов Анчелотті, а Лунін остався, подовживши контракт, то невідомо, хто б прийшов та ставив би він в основу Луніна замість Кепи та Куртуа. А так: усе ясно - треба шукати новий клуб.
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