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  4. Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
Испания
28 декабря 2023, 16:37 |
282
0

Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска

Украинский страж ворот начал подготовку к следующему матчу

28 декабря 2023, 16:37 |
282
0
Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Три игрока мадридского «Реала» досрочно вышли из отпуска.

По информации испанского журналиста Серхио Киранте, Лукас Васкес, Арда Гюлер и украинский голкипер Андрей Лунин досрочно завершили рождественский отпуск и сегодня вернулись на тренировочную базу мадридского клуба, где возобновили тренировки.

Ранее сообщалось, что после рождественских выходных главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти выберет между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой стартового вратаря до конца текущего сезона.

Следующий матч в Ла Лиге «Реал» проведет 3 января 2024 года против «Мальорки».

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Арда Гюлер Кепа Аррисабалага Лукас Васкес Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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