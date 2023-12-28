Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
Украинский страж ворот начал подготовку к следующему матчу
Три игрока мадридского «Реала» досрочно вышли из отпуска.
По информации испанского журналиста Серхио Киранте, Лукас Васкес, Арда Гюлер и украинский голкипер Андрей Лунин досрочно завершили рождественский отпуск и сегодня вернулись на тренировочную базу мадридского клуба, где возобновили тренировки.
Ранее сообщалось, что после рождественских выходных главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти выберет между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой стартового вратаря до конца текущего сезона.
Следующий матч в Ла Лиге «Реал» проведет 3 января 2024 года против «Мальорки».
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