Манчестер Юнайтед нацелился на 100-миллионного форварда
Виктор Дьекереш из «Спортинга» может продолжить карьеру в АПЛ
Английский «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно планирует усилить позицию центрального нападающего, сообщает испанское издание Fichajes.
Среди футболистов, которыми интересуются «красные дьяволы», есть имя нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша. Но приобрести 25-летнего игрока сборной Швеции будет трудно, ведь в его контракте с клубом прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.
В этом сезоне Виктор Дьекереш провел 20 матчей за «Спортинг», отметившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость страйкера в 45 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком чемпионата Португалии.
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