Манчестер Юнайтед нацелился на 100-миллионного форварда

Английский «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно планирует усилить позицию центрального нападающего, сообщает испанское издание Fichajes.

Среди футболистов, которыми интересуются «красные дьяволы», есть имя нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша. Но приобрести 25-летнего игрока сборной Швеции будет трудно, ведь в его контракте с клубом прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

В этом сезоне Виктор Дьекереш провел 20 матчей за «Спортинг», отметившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость страйкера в 45 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком чемпионата Португалии.