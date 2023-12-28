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  4. Манчестер Юнайтед нацелился на 100-миллионного форварда
Англия
28 декабря 2023, 20:48 |
1496
1

Манчестер Юнайтед нацелился на 100-миллионного форварда

Виктор Дьекереш из «Спортинга» может продолжить карьеру в АПЛ

28 декабря 2023, 20:48 |
1496
1
Манчестер Юнайтед нацелился на 100-миллионного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Английский «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно планирует усилить позицию центрального нападающего, сообщает испанское издание Fichajes.

Среди футболистов, которыми интересуются «красные дьяволы», есть имя нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша. Но приобрести 25-летнего игрока сборной Швеции будет трудно, ведь в его контракте с клубом прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

В этом сезоне Виктор Дьекереш провел 20 матчей за «Спортинг», отметившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость страйкера в 45 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком чемпионата Португалии.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу
Источник Fichajes.net
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Alex Komnin
Краще Лаутаро сторгувати.
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OKs100
Значит Довбык стоит не меньше.
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