Недавно средства массовой информации шокировали своих постоянных читателей видео, на котором запечатлен «процесс реабилитации» бразильского форварда «Аль-Хиляля» Неймара. Непродолжительный ролик содержит сцены страданий футболиста, пытающегося в настоящий момент восстановиться от тяжелейшего повреждения – разрыва крестообразных связок колена. Неймар кричит, стонет, ругается, но остается совершенно беспомощным в руках эскулапов…

По предварительной информации, вернуться на поле Неймар сумеет не раньше начала следующего сезона, при этом бразилец, скорее всего, вынужден будет пропустить розыгрыш Кубка Америки-2024, что станет большим ударом по амбициям сборной Бразилии.

Впрочем, травма Неймара, полученная бразильцем в середине октября, стала не менее серьезным ударом и по амбициям руководства «Аль-Хиляля». Боссы саудовского клуба летом нынешнего года воспользовались ситуацией и выкупили форварда у французского «Пари Сен-Жермен» за 90 миллионов евро, благодаря чему Неймар стал самым дорогостоящим трансфером в истории саудовской Про-лиги, а также самым дорогим приобретением за 66 лет существования футбольного клуба «Аль-Хиляль».

Однако сыграть за «Аль-Хиляль» Неймар успел всего 5 официальных поединков, в которых записал в актив 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Дальше из-за травмы команде, которую возглавляет известный португальский специалист Жорже Жезуш, пришлось перестраиваться и обходиться без бразильского форварда. И – надо сказать – играть без Неймара «Аль-Хилялю» удается даже лучше, чем с ним.

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

После небольших колебаний, которые «Аль-Хиляль» испытал на старте сезона, команда Жорже Жезуша нащупала свой футбол и сейчас имеет в активе феноменальную победную серию в рамках всех турниров, которая составляет 19 матчей. В этих поединках партнеры Неймара забили в ворота соперников 56 мячей, а в свои пропустили только 3! Прямо сейчас «Аль-Хиляль» превратился в такую себе команду мечты на Ближнем Востоке и пока совершенно неясно, найдется ли кто-то, кто окажется способным остановить эту «машину» на ее пути к тотальному выигрышу всего, что только можно в Азии.

В последний раз «Аль-Хиляль» терял очки в поединке саудовской Про-лиги против «Дамака», который состоялся 21 сентября и завершился ничьей 1:1. В той игре еще принимал участие Неймар, который провел на поле все 90 минут, но выглядел крайне неубедительно: из трех его попыток ударов по воротам ни одна не пришлась в створ, из четырех участий в единоборствах ни одно не оказалось выигрышным, да и 8 потерь мяча на фоне нуля в графе «отборы/подборы» не способствовали тому, чтобы бразильца хвалили.

После того «Аль-Хиляль» набрал невероятный ход и прямо сейчас является безоговорочным лидером турнирной таблицы саудовской Про-лиги. Подопечные Жезуша опережают «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду и главным тренером которого является экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру, на 7 очков.

Если смотреть на статистику, то «Аль-Хиляль» совершенно заслуженно лидирует в чемпионате. Эта команда занимает первое место в саудовской Про-лиге по количеству ударов (321), навесов (396), касаний в штрафной соперника (632), угловых (122), исполненных пенальти (10), интенсивности прессинга PPDA (7,1), а также по количеству ключевых передач (130), пасов в финальную треть поля (1217), глубоких передач (281) и рывков с продвижением (429). Важно и то, что в абсолютном большинстве из перечисленных показателей лидерство «Аль-Хиляля» является сверх убедительным: подопечные Жорже Жезуша имеют преимущество над ближайшим преследователем на 20-30%.

В Лиге чемпионов АФК, которая является самым престижным клубным турниром азиатского континента и прямым аналогом Лиги чемпионов УЕФА, дела у «Аль-Хиляля» пока также идут просто великолепно. На групповой стадии команда из Эр-Рияда выиграла 5 матчей из 6, а еще один поединок завершила ничьей. 16 очков из 18 возможных являются лучшим результатом по итогам этого этапа соревнования, и этим, помимо «Аль-Хиляля», могут похвастаться еще лишь две команды – японский «Кавасаки Фронтале» и южнокорейский «Пхохан Стилерс».

В отсутствие Неймара главной звездой и топ-бомбардиром «Аль-Хиляля» стал серб Александар Митрович, который также перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года. Трансфер экс-форварда «Фулхэма» обошелся саудитам в 52,6 миллиона евро, и пока легионер, в отличие от Неймара, оправдывает их целиком и полностью. В 16 матчах Про-лиги Митрович отличился 16 забитыми мячами (что правда, показатель ожидаемых голов у него больший – 19,36xG), и по состоянию на текущий момент серб идет вторым в бомбардирской гонке чемпионата, уступая лишь Криштиану Роналду, в активе которого 17 голов (при 15,75xG). Всего же в 26 матчах за «Аль-Хиляль» Митрович забил 24 мяча и выполнил 5 результативных передач.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

В топ-3 бомбардиров «Аль-Хиляля», по состоянию на текущий момент, входят также воспитанник клуба 32-летний Салем Аль-Досари (9 голов в 17 матчах) и 26-летний бразилец Малком (9 голов в 18 матчах чемпионата). Первый практически всю карьеру провел в Саудовской Аравии в рядах родного клуба. Только во второй половине сезона-2017/18 Аль-Досари на правах аренды ездил в «Вильярреал», где сыграл лишь 33 минуты в рамках одного официального поединка, а затем вернулся обратно в «Аль-Хиляль», и дождался момента, когда звезды первой величины теперь едут уже к нему в команду, где он, к тому же, является еще и капитаном.

Что касается Малкома, то этот бразилец куда лучше известен в Европе. В январе 2016 года он перебрался в «Бордо», а оттуда спустя два с половиной года перешел в «Барселону». Из каталонского клуба в августе 2019-го Малком ушел в российский «зенит», где играл вплоть до лета 2023 года, и не использовал пресловутый Annexe 7 ФИФА после 24 февраля 2022-го, позволявший легионерам в одностороннем порядке покидать чемпионат страны-агрессора. Уехал из рф Малком лишь тогда, когда за него заплатили 60 миллионов евро отступных, и самому пообещали фантастическую зарплату в 18 миллионов евро за сезон на протяжении четырех лет.

В начале декабря «Аль-Хиляль» в поединке 15-го тура саудовской Про-лиги буквально уничтожил «Аль-Наср» – 3:0. Мячами в рядах лидера турнира отличились сербы Милинкович-Савич и Митрович (оформил дубль). После этого поединка многим стало понятно, что команда Луиша Каштру вряд ли сможет составить реальную конкуренцию подопечным Жорже Жезуша, если в рядах последних только не произойдет чего-то непредвиденного.

Травма Неймара, как видим, не оказала на «Аль-Хиляль» никакого существенного негативного воздействия. В команде из Эр-Рияда все более чем спокойно, и она планомерно идет к своему уже 19-му чемпионскому титулу, а там, возможно, и к пятой победе в Лиге чемпионов АФК (что правда, и сейчас «Аль-Хиляль» с четырьмя победами является наиболее титулованной командой этого престижного на азиатском континенте соревнования).

До конца нынешнего года «Аль-Хилялю» предстоит провести еще один матч – против середняка чемпионата «Аль-Фейхи». Эта игра состоится 29 декабря, после чего сезон в саудовской Про-лиге уйдет на паузу – до 15 февраля. За этот период «Аль-Хиляль» получит возможность еще усилиться – в январское трансферное окно, – но в целом это нынче не слишком-то и нужно команде из Эр-Рияда. Она выглядит весьма сбалансированной, способной выполнять тренерские задачи и установки, а еще – держать удар, что и показала ситуация вокруг травмы Неймара. Последнее – очень важно, и именно это обстоятельство делает «Аль-Хиляль» настоящей командой мечты. Уж для Жорже Жезуша – так точно.